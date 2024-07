Od prawie dwóch lat mamy dwóch piłkarzy w Juventus ie. Od 2017 roku zawodnikiem "Starej Damy" jest Wojciech Szczęsny , a w 2022 roku dołączył do niego Arkadiusz Milik. Początkowo na zasadzie wypożyczenia, ale po roku został wykupiony z Olympique'u Marsylia. Zapewne w najbliższych tygodniach wyjaśni się sytuacja pierwszego z nich. Wciąż bowiem trwają negocjacje z Al-Nassr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Nawet jeśli Szczęsny ostatecznie powędruje do Arabii, to liczba Polaków w Juve wciąż "może się zgadzać", ponieważ "Tuttosport" twierdzi, że 34-krotni mistrzowie Włoch rozważają transfer Jakuba Kiwiora .

Media: Jakub Kiwior może przejść do Juventusu lub Milanu

Tylko Riccardo Calafiori otworzy Kiwiorowi drogę do transferu

Wszystko dlatego, że poprzedni klub Calafioriego, czyli FC Basel zagwarantował sobie aż 40 proc. kwoty z jego kolejnego transferu. W związku z tym Bologna zażąda dużej kwoty za swojego obrońcę, a zdaniem tego samego źródła będzie to ok. 50 milionów euro. Dla Arsenalu nie jest to kwota nie do zapłacenia, ale trudno przewidzieć, czy zdecydują się tyle wyłożyć, bo jednak wciąż jest spora.