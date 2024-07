Wojciech Szczęsny ma za sobą naprawdę udany sezon w barwach Juventusu - choć "Bianconeri" nie wywalczyli scudetto, to zdobyli Puchar Włoch, a sam "Szczena" np. otrzymał nominację do tytułu bramkarza roku w Serie A. Ostatecznie wyróżnienie wpadło w ręce Michele Di Gregorio , a ten... prawdopodobnie już niebawem oficjalnie zostanie ogłoszony nowym zawodnikiem " Juve ".

Wojciech Szczęsny rozchwytywany. Juventus wstrzyma się z kierunkiem arabskim?

To zaś łączy się w ciekawy sposób z innymi doniesieniami - kolejny żurnalista z Italii, Nicolo Schira, niejako potwierdza bowiem wieści dotyczące zainteresowania Polakiem ze strony... Monzy, czyli dotychczasowej ekipy Di Gregorio. Swoista "wymiana" może okazać się możliwa w przypadku, gdy "Stara Dama" w ramach odprawy wypłaci "Szczenie" dużą część jego obecnego wynagrodzenia. To zaś wynosi ok. 6,5 mln euro (plus bonusy). Piłka w grze.