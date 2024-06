Tak Tomaszewski skomentował mecz Polaków. Dobry występ? Te słowa zaskoczą

Grę Polaków oceniam na to, że jest to szczęśliwy wynik. Trzeba jednak przyznać, że Holendrzy byli zdecydowanie lepsi. Co mam tutaj na myśli? Jeśli chodzi o celność strzałów, to tu było nawet na naszą korzyść (...). Natomiast Holendrzy mieli 10-11 strzałów, które gdyby nie Wojtek Szczęsny i gdyby oni trafiały w bramkę, to sądzę, że Wojtek jeszcze 2-3 razy był bezbronny. Byli po prostu lepsi. Widać to było w podaniach, w przytrzymaniu piłki, no a przede wszystkim po strzałach

~ powiedział Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".