61-latek nie czekał zgodnie ze zwyczajem na trenera Michała Probierza przy linii środkowej, by uścisnąć mu dłoń przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" musiał udać się na ławkę rezerwową naszych rywali. Gdy witał się z Ronaldem Koemanem, ten nieco lekceważąco, ledwo podniósł się z krzesełka. Część jego współpracowników za to nawet nie drgnęła, co zostało bardzo negatywnie odebrane wśród kibiców. "Klasy nie kupisz" - można było przeczytać w mediach społecznościowych.

Po meczu zapytaliśmy więc selekcjonera Michała Probierza o to, jak odbiera to, co zrobił Roland Koeman. Czy jego zdaniem był to brak klasy ze strony trenera Holendrów?