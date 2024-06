Trener Holendrów nagle wypalił po meczu z Polską. "Powinno być 4:1"

Reprezentacja Polski jeszcze kilkanaście dni temu w oczach kibiców zdawała być może zdawała się wyglądać na najgorszą kadrę na mistrzostwach Europy 2024. Sparingi rozegrane przed turniejem trochę to wrażenie poprawiły, ale wciąż trzeba było pamiętać, że to tylko mecze towarzyskie. Pokonanie Ukrainy i Turcji dawało jednak swego rodzaju nadzieję, z którą Biało-Czerwoni przyjechali do Niemiec, a pod hotelem na kadrę czekało naprawdę gorące przywitanie, które pokazało, że wiara w narodzie istnieje.

