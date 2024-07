Koszmar Polaków, potem problemy rywali. Brutalna weryfikacja w czasie Euro

Jaroslav Silhavy jest naprawdę fatalny w kwestiach związanych z komunikacją. Nie jest w stanie jasno przekazać swoich myśli oraz metod pracy, co irytowało nie tylko kibiców, lecz także część piłkarzy. Był potwornie krytykowany. Potem wszystko rozpadło się w listopadzie między meczami z Polską (1:1) oraz Mołdawią (3:0). Trzech piłkarzy - Vladimir Coufal, Jakub Brabec oraz Jan Kuchta – udało się do klubu nocnego na dwa dni przed kluczowym spotkaniem. Wszyscy opuścili zgrupowanie, a drużyna wygrała bez nich i wywalczyła awans na Euro, lecz Jaroslav Silhavy po meczu i tak podał się do dymisji. "Presja była gigantyczna. Nie chcę tego kontynuować" - powiedział wówczas

Euro 2024. Czesi i Polacy brutalnie zweryfikowani. "Najsłabsza grupa eliminacyjna"

- Ivan Hasek został oficjalnie zaprezentowany w styczniu, chociaż już w grudniu stało się jasne, że to on będzie nowym selekcjonerem. Od początku był chwalony za swoją otwartość. Błyskawicznie po podpisaniu kontraktu udał się do Portugalii i Hiszpanii, by odwiedzić największe czeskie kluby podczas ich obozów treningowych. W komunikacji był znacznie lepszy od poprzednika. W marcu powołał siedmiu nowych zawodników, wprowadził do drużyny świeżą krew i ustalił jasny cel, jakim jest awans na mistrzostwa świata w 2026 roku. Dlatego też podczas Euro to właśnie Czesi mieli najmłodszą drużynę. Ale będąc szczerym czwarte miejsce w grupie z zaledwie jednym punktem na koncie, w dodatku po bardzo nieprzekonujących występach, to wielkie rozczarowanie i porażka - przyznał nasz rozmówca.