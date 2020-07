Piłkarze ręczni NMC Górnika Zabrze nie wystąpią w rozgrywkach Ligi Europy. Powodem są kwestie finansowe. W minionym sezonie ekstraklasy, zakończonym przed czasem z powodu koronawirusa, zabrzanie zajęli trzecie miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Sławomir Szmal wspomina kontuzję Karola Bieleckiego. Wideo INTERIA.TV

Liga Europy zastąpi w nowym sezonie rywalizację o Puchar EHF. Obok Górnika prawo udziału mają Azoty Puławy, Gwardia Opole i Orlen Wisła Płock.

Reklama

Warunkiem udziału jest spełnienie wymogów organizacyjnych oraz wpłacenie wpisowego w wysokości 20 tysięcy euro.

"To wysoki koszt udziału, zwłaszcza w tych czasach, kiedy panuje koronawirus i wciąż wpływa na gospodarkę. Konieczny byłby także wynajem innej, większej hali. Dlatego koszt udziału w eliminacjach to co najmniej 100 tysięcy złotych. Naszym celem byłby jednak awans do fazy grupowej, a to kolejne 300-400 tysięcy złotych" - wyjaśnił prezes i właściciel klubu Bogdan Kmiecik w poniedziałkowym komunikacie.

Przypomniał, że nadal, z powodów sanitarnych, nie wolno wpuszczać do hal kibiców.

"Nie mamy wśród sponsorów spółek skarbu państwa, ale opieramy się na lokalnych firmach. Te żyją z kibiców obecnych na hali. Wiemy, że nasi partnerzy i władze miasta bardzo nam kibicują, ale nie mogliśmy liczyć na ich wsparcie finansowe. Cały ciężar kosztów spadłby więc na mnie, jako na właściciela. A jak doskonale wiemy, wszyscy mają aktualnie o wiele pilniejsze wydatki. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ucierpiała i wciąż cierpi gospodarka" - dodał Kmiecik.