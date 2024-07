Na przełomie czerwca i lipca Niemcy stały się światową stolicą futbolu. Najlepsze drużyny piłkarskie z Europy przyleciały do kraju naszych zachodnich sąsiadów aby powalczyć o tytuł mistrza naszego kontynentu. Z rywalizacji o końcowe trofeum wyeliminowano już większość drużyn, w tym m.in. reprezentację Polski , która już po drugiej kolejce fazy grupowej została bez szans na awans do dalszej części turnieju.

Gospodarze tegorocznej edycji imprezy przygotowali się do ugoszczenia milionów fanów futbolu z całego kontynentu w swoich miastach. Kibice, którym nie udało się bowiem zakupić biletów na mecze, poczynania swoich drużyn narodowych obserwować mogą w specjalnie przygotowanych na tę okazję strefach dla kibiców. Do wyboru mają oni większe strefy organizowane głównie przez władze poszczególnych miast, a także nieco mniejsze strefy urządzone w restauracjach, pubach, czy ogródkach.

Wpadka w jednej ze stref kibica w Niemczech. Nie do wiary, co fani futbolu zobaczyli na ekranie telebimu

Podczas meczu ⅛ finału pomiędzy reprezentacją Niemiec a drużyną z Danii w jednej ze stref kibica doszło do dość kuriozalnej sytuacji. W jednym z ogródków spotkanie gospodarzy z Duńczykami wyświetlane było przez projektor podłączony do komputera, na którym mecz włączono na przeglądarce internetowej. Pech chciał, że osoba, która podpięła swój sprzęt pod projektor, zapomniała wyświetlić meczu na pełnym ekranie i osoby przebywające w strefie kibica mogły zobaczyć zapisane zakładki do stron internetowych. Jedna z nich przekierowywała do... strony z filmami dla dorosłych.