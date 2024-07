Duża przewaga już przed pierwszym gwizdkiem. Nie mogło trafić im się lepiej

Jeśli reprezentanci Austrii gdzieś czują się jak w domu, to z pewnością w Lipsku. Koncern RedBull z impetem wszedł do piłki nożnej, tworząc imperium właśnie na terenie Austrii i Niemiec. Kluby z austriackich Liefering i Salzburga oraz niemieckiego Lipska są mocno ze sobą powiązane.

Czterech piłkarzy Austrii gra lub grało w Lipsku

Ich historia jest zresztą podobna. Zarówno Sabitzer, jak i Laimer trafili z Lipska do Bayernu. Pierwszy z nich nie zagrzał tam długo miejsca. Najpierw został wypożyczony do Manchesteru United, a następnie sprzedany za 19 mln euro do Borussii Dortmund. Laimer ma za sobą debiutancki sezon w Bayernie, podczas którego zazwyczaj był podstawowym zawodnikiem.

Ralf Rangnick - twórca potęgi Lipska

W Lipsku jak u siebie może czuć się także selekcjoner Ralf Rangnick. I to dosłownie. To w końcu on zbudował potęgę RB. Przez siedem lat, od 2012 do 2019 roku był dyrektorem sportowym klubu. W tym czasie dwukrotnie łączył pracę dyrektora z rolą trenera. To z nim na ławce trenerskiej RB awansowało do Bundesligi.