Zbigniew Boniek staje w obronie arbitra Bartosza Frankowskiego

Sobotni mecz zakończył się zwycięstwem Śląska Wrocław 1-0. Być może Zbigniew Boniek zachowałby postawę neutralną, gdyby nie fakt, że jednym z bohaterów incydentu był jego bratanek, Marcin Boniek. To on podniósł chorągiewkę przy linii bocznej, gdy w 84. minucie zawiązywała się bramkowa akcja gospodarzy.



Sygnalizował w ten sposób pozycję spaloną zawodnika wrocławian, Victora Garcii. Nie zauważył jednak, że zagrywana do niego piłka po drodze odbiła się od nogi piłkarza gości Ernetsa Muciego. Nie było więc mowy o ofsajdzie.



Legioniści na moment stanęli w miejscu, a Garcia wykorzystał sytuację. Słusznie kontynuował grę, ponieważ arbiter główny Bartosz Frankowski nie użył w tej sytuacji gwizdka. Po chwili Artur Boruc wyciągał piłkę z siatki, a na murawie zrobiło się bardzo gorąco wskutek zbiorowego protestu mistrzów Polski.





Zbigniew Boniek: Gdzie jest problem?

Reklama

Zdarzenie wywołało mnóstwo komentarzy nie tylko kibiców obu zespołów, ale również postronnych obserwatorów. Głos w tej sprawie w niedzielne popołudnie zabrał również niedawny szef krajowej federacji, obecnie wiceprezydent UEFA.



"Sędzia sygnalizuje pozycję spaloną (oczywistą), ale w ułamku sekundy weryfikuje swoją decyzję, bo piłkę podawał zawodnik drużyny przeciwnej. Gdzie jest problem? A tak... bo to Legia, bo sędzia się nazywa Boniek itd... Frankowski w tym meczu Top. Miłej niedzieli" - czytamy na twitterowym profilu Bońka.



UKi

PKO Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz