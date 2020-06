Kolejna szalona pogoń w starciu Ekstraklasy! Lech Poznań przegrywał w pierwszej połowie 1-3 z Zagłębiem Lubin, ale w drugiej części gry udało mu się odmienić losy spotkania. Wyrównująca bramka padła w ostatnich minutach meczu!

Piłkarze Zagłębia Lubin nie przegrali w czterech ostatnich spotkaniach z Lechem Poznań i także dziś od samego początku ruszyli do ataku. Już w 8. minucie udało im się wyjść na prowadzenie. Jakub Kamiński pechowo faulował dobrze ustawionego Filipa Starzyńskiego i sędzia wskazał na "jedenastkę".

Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł sam poszkodowany i mocnym uderzeniem pokonał Mickey’a van der Harta. Piłkarze Lecha nie dali się jednak zepchnąć do defensywy i szybko ruszyli do ataku. Najpierw z dystansu spróbował Dani Ramirez, a po chwili groźnym strzałem z głowy, czujność bramkarza sprawdził Christian Gytkjaer.

W obu sytuacjach bardzo dobrze interweniował Dominik Hładun, jednak był bezradny przy kolejnej próbie napastnika drużyny gości. Bardzo dobrą asystą popisał się Ramirez, a duński napastnik znalazł się w sytuacji sam na sam i precyzyjnym uderzeniem pokonał bramkarza Zagłębia.

Gospodarze szybko otrząsnęli się po otrzymanym ciosie i przeszli do ofensywy. W 25. minucie Alan Czerwiński posłał precyzyjną piłkę w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Sasza Żivec i uderzeniem głową umieścił ją w siatce.

28. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-06-06 17:30 | Stadion: Dialog Arena | Arbiter: Lasyk 3 3 Zagłębie Lubin Lech Poznań Hładun Czerwiński Kopacz Guldan Balić Baszkirow Żivec Starzyński 2 Dražić Bohar Białek van der Hart Butko Šatka Rogne Kostewycz Kamiński Muhar Ramírez Tiba Puchacz Gytkjaer SKŁADY Zagłębie Lubin Lech Poznań Dominik Hładun Mickey van der Hart Alan Czerwiński Bohdan Butko Bartosz Kopacz Lubomir Szatka Ľubomír Guldan 48′ 48′ Thomas Rogne Sasza Balić Wołodymyr Kostewycz 47′ 47′ Jewgienij Baszkirow 77′ 77′ Jakub Kamiński 27′ 27′ 74′ 74′ Sasza Żivec 46′ 46′ Karlo Muhar 9′, 40′ 9′, 40′ 89′ 89′ Filip Starzyński 88′ 88′ Daniel Ramirez Fernandez 79′ 79′ Dejan Dražić Pedro Tiba Damjan Bohar 46′ 46′ Tymoteusz Puchacz Bartosz Białek 22′ 22′ 78′ 78′ Christian Gytkjaer REZERWOWI Konrad Forenc Miłosz Mleczko Dominik Jończy 46′ 46′ Filip Marchwiński 79′ 79′ Jakub Tosik 46′ 46′ Jakub Moder 89′ 89′ 91′ 91′ Łukasz Poręba Juliusz Letniowski Mátyás Tajti Michał Skóraś 74′ 74′ Dawid Pakulski Mateusz Skrzypczak Kacper Chodyna 78′ 78′ Timur Żamaletdinow Patryk Szysz Rok Sirk

Bliski zdobycia bramki był również Bartosz Białek, który oddał bardzo mocny strzał z okolic 20. metra. Nie udało mu się co prawda trafić do siatki, ale już kilka minut później piłka minęła linię bramkową van der Harta.

Wołodymyr Kostewycz w iście siatkarskim stylu zatrzymał podanie Czerwińskiego, będąc we własnym polu karnym. Sędzia ponownie wskazał na "jedenastkę", a Starzyński mógł celebrować drugiego gola z rzutu karnego w tym spotkaniu.