Tomasz Sokołowski dla Interii: Nie zakładajmy jeszcze Legii mistrzowskiej korony.

Myślę, że liga po pandemii na pewno się zmieni. Zarobki piłkarzy nie będą już takie same jak wcześniej, bo sponsorzy dokładniej będą patrzeć na swoje i finanse i uważniej wydawać pieniądze - mówi w rozmowie z Interią tuż przed wznowieniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski.

Występujący w przeszłości przez prawie 10 lat w Legii Tomasz Sokołowski spodziewa się także mniejszych kwot za podpisy składane przy kontraktach piłkarzy.

- Będzie sporo niewiadomych jak zostaną skrojone budżety klubów. Myślę, że się trochę zmieni w rozmowach kontraktowych pomiędzy zawodnikiem a klubem. Prezesi będą bardziej uważać na to, na ile można sobie pozwolić w zatrudnieniu nowego piłkarza, kwoty powinny być już niższe.

Nie sięgając zbyt daleko w przyszłość wkrótce powinniśmy się dowiedzieć, czy nowy kontrakt z Legią podpisze jej kapitan Artur Jędrzejczyk, czyli według nieoficjalnych źródeł najlepiej zarabiający piłkarz w Ekstraklasie. W grudniu kończy się mu kontrakt z Legią.

- Uważam, że ciężko będzie teraz liczyć Jędrzejczykowi, o ile oczywiści on sam jak i klub będą zainteresowane dalszą współpracą na podobny kontrakt i zarobki. Kiedy podpisywał ostatni kontrakt sytuacja była zupełnie inna, zarówno ta globalna jak i jego samego - mówi nam Tomasz Sokołowski.

Były reprezentant Polski przewiduje, że mistrzem Polski powinna zostać Legia Warszawa, ale jest jeszcze za wcześnie, aby wręczać jej złote medale.

- Jeżeli Legia nie prześpi tego najbliższego okresu tak jak w poprzednim sezonie to na pewno zapas ośmiu punktów jest spory. Gdyby nie przegrana u siebie z Piastem Gliwice sytuacja byłaby jeszcze bardziej komfortowa. Na pewno jednak nie wszystko jest jeszcze rozstrzygnięte, teraz Legię czekają dwa ciężkie wyjazdy do Lecha Poznań i Wisły Kraków. Spodziewam się trudnych meczów dla zespołu Vukovicia i w przypadku dwóch porażek przewaga zespołu z Warszawy może stopnieć nawet do dwóch punktów. Niewątpliwie handicapem Legii będzie mocna i szeroka kadra, mają wartościowych zawodników na ławce - dodaje Tomasz Sokołowski.