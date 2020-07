Dariusz Marzec nie jest już trenerem Stali Mielec. Szkoleniowiec, który wywalczył z tym zespołem awans do PKO Ekstraklasy pożegnał się z zespołem.

Marzec był trenerem Stali od 22 września 2019 roku. Zastąpił Artura Skowronka.



Była to pierwsza samodzielna praca tego szkoleniowca na tak wysokim poziomie. Wcześniej trenował młodzieżowe drużyny Wisły Kraków. Był też asystentem Franciszka Smudy w Górniku Łęczna.

Pracę z seniorami na własny rachunek zaczął w trzecioligowym KKS-ie Kalisz. Pracę w tym klubie zakończył cztery miesiące przed objęciem sterów w Mielcu.



Szkoleniowiec wprowadził kilka zmian w zespole. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo Stal nie tylko wywalczyła awans, ale też wygrała I ligę.



Okazało się, że to za mało, by zachować posadę. Marzec odszedł ze stanowiska. Oficjalnym powodem jest brak porozumienia z zarządem odnośnie doboru współpracowników w sztabie szkoleniowym. Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem.