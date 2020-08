Michał Gliwa związał się z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy - Stalą Mielec, podał klub na stronie internetowej. Podpisał dwuletni kontrakt. Bramkarz będzie występować z numerem 1 na koszulce.

Gliwa urodził się 8 kwietnia 1988 w Rzeszowie. Jest wychowankiem szkółki piłkarskiej Orłów Rzeszów, której barwy reprezentował do 2004 roku, skąd trafił do drużyny Cracovii. Na początku 2007 roku Gliwa przeszedł do drużyny Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, gdzie w barwach pierwszego zespołu zadebiutował 26 września 2007 roku.

Latem 2008 roku został zawodnikiem Polonii Warszawa i to właśnie w jej barwach zadebiutował w Ekstraklasie. W lipcu 2012 roku przeniósł się do Zagłębia Lubin. Na początku lutego 2014 roku związał się trzyletnią umową z rumuńskim Pandurii Târgu Jiu, skąd odszedł półtora roku później. Podczas zimowego okienka transferowego w 2016 roku związał się kontraktem do końca sezonu z Sandecją Nowy Sącz.

Przez ostatnie dwa sezony Gliwa był zawodnikiem Rakowa Częstochowy.