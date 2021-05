Legia Warszawa zacznie nowy sezon od gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin powalczą o Ligę Konferencji. W walce o puchary jest jeszcze jedno wolne miejsce, kandydatów - aż pięciu.

Legia jako jedyna może zagrać w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy

Pewna już mistrzostwa Polski Legia Warszawa jest jedynym polskim zespołem, który w kolejnym sezonie może zagrać w fazie grupowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy. Droga do obu europejskich pucharów jest długa, bowiem warszawiacy rozpoczną ją od 1. rundy el. Ligi Mistrzów.



Aby awansować do fazy grupowej Champions League, Legia musi przejść cztery rundy kwalifikacyjne. Eliminacje do Ligi Europy zostały skrócone do zaledwie dwóch rund, ale by się w nich znaleźć mistrz Polski będzie musiał przejść przynajmniej jednego przeciwnika w kwalifikacjach LM.

W przeciwnym razie - Legii zostanie walka o fazę grupową najmniej prestiżowego z pucharów: Ligi Konferencji. Dobra informacja jest taka, że jakiekolwiek dwa wygrane dwumecze zapewnią Legii awans do fazy grupowej LE lub LK.

El. Ligi Konferencji: Raków, Pogoń i miejsce wolne

Prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji przypada zwycięzcy Pucharu Polski oraz drugiemu i trzeciemu zespołowi Ekstraklasy. Ponieważ PP padł łupem Rakowa Częstochowa, który jest jednocześnie pewien wicemistrzostwa Polski, w el. LK zagra także czwarta drużyna Ekstraklasy.

Na ligowym podium, poza Legią i Rakowem, znajdzie się także Pogoń Szczecin. Raków i Pogoń przystąpią od 2. rundy kwalifikacji, co oznacza, że od fazy grupowej dzieli ich trzech rywali.



Od 1. rundy eliminacji zmagania rozpocznie czwarty zespół Ekstraklasy. Walka o to miejsce zapowiada się pasjonująco - w grze pozostaje aż pięć zespołów.



Przed ostatnią kolejką czwarte miejsce zajmuje Piast Gliwice, ale ma tyle samo punktów (42) co Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław. Tylko jeden punkt mniej ma Zagłębie Lubin, a dwa "oczka" mniej - Warta Poznań.



Między zainteresowanymi nie dojdzie w ostatniej kolejce do bezpośrednich pojedynków: Piast Gliwice podejmie Wisłę Kraków, Lechia zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok, Śląsk zmierzy się ze Stalą Mielec, Zagłębie Lubin z Wisłą Płock, a Warta Poznań - z Cracovią.

Terminy losowań eliminacji europejskich pucharów 2021/22:

8 czerwca - losowanie rundy wstępnej Ligi Mistrzów

15 czerwca - losowanie 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji

16 czerwca - losowanie 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji

19 lipca - losowanie 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, *Ligi Europy oraz Ligi Konferencji

2 sierpnia - losowanie 4. rundy Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji

Terminy meczów eliminacji Ligi Mistrzów 2021/22:

22 i 25 czerwca - runda wstępna

6-7 lipca i 13-14 lipca - mecze i rewanże 1. rundy eliminacji

20-21 lipca i 27-28 lipca - mecze i rewanże 2. rundy eliminacji

3-4 sierpnia i 10 sierpnia - mecze i rewanże 3. rundy eliminacji

17-18 sierpnia i 24-25 sierpnia - mecze i rewanże 4. rundy eliminacji

Terminy meczów eliminacji Ligi Europy 2021/22*:

5 sierpnia i 12 sierpnia - mecze i rewanże 3. rundy eliminacji

19 sierpnia i 26 sierpnia - mecze i rewanże 4. rundy eliminacji

Terminy meczów eliminacji Ligi Konferencji 2021/22:

8 lipca i 15 lipca - mecze i rewanże 1. rundy eliminacji

22 lipca i 29 lipca - mecze i rewanże 2. rundy eliminacji

5 sierpnia i 12 sierpnia - mecze i rewanże 3. rundy eliminacji

19 sierpnia i 26 sierpnia - mecze i rewanże 4. rundy eliminacji

Losowanie faz grupowych 2021/22:

26 sierpnia - losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów

27 sierpnia - losowanie fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji

* - nie ma 1. i 2. rundy eliminacji Ligi Europy

Zdjęcie Legia Warszawa obroni tytuł mistrza Polski. Tak z trofeum cieszyła się w 2020 roku / Łukasz Grochala / Newspix

