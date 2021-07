Kiedyś strzelcom najszybszego gola na mundialu (niczym na pierwszą komunię świętą!) przyznawano złote zegarki marki "Seiko". A co ze strzelcami premierowych goli w najciekawszej lidze świata, którą bez wątpienia jest Ekstraklasa? Nikt ich nie nagradza - a szkoda. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy zestawienie pierwszych ligowych bramek w poprzednich 68 sezonach najwyższej klasy rozgrywek. Cezurą jest rok 1954, od tej pory ligowe portale statystyczne odnotowują godziny rozpoczęcia meczów. Wcześniej dane są szczątkowe, stąd nie będziemy stąpać po grząskim gruncie i zgadywać, o której zaczęto ligowe granie.

Na początek dane klubowe. Które kluby jako pierwsze trafiały do siatki w rozgrywkach Ekstraklasy od 1954 r.? Trzykrotnie pierwsze w sezonie były bramki samobójcze - zaliczyliśmy je nie pechowym strzelcom, a klubom które jako pierwsze cieszyły się ze zdobytych w rozgrywkach bramek.

5 - Lech Poznań, Legia Warszawa, Polonia Bytom, Wisła Kraków

4 - Pogoń Szczecin

3 - Amica Wronki, Gwardia Warszawa, Lechia Gdańsk, Zawisza Bydgoszcz

2 - Arka Gdynia, Dyskobolia Grodzisk Wlkp., GKS Katowice, Górnik Zabrze, Łódzki Klub Sportowy, , Odra Opole, Olimpia Poznań, Ruch Chorzów 8

1 - Cracovia, GKS Bełchatów, Garbarnia Kraków, Jagiellonia Białystok, Miedź Legnica, Motor Lublin Podbeskidzie Bielsko-Biała, Polonia Bydgoszcz, Polonia Warszawa, Ruch Radzionków, Stal Mielec, Stomil Olsztyn, Szombierki Bytom, Śląsk Wrocław, Warta Poznań, Widzew Łódź, Zagłębie Sosnowiec 17

A teraz już zawodnicy, którzy jako pierwsi wpisywali się na listę strzelców. Warto podkreślić, że jedynie trzech piłkarzy uczyniło to dwukrotnie. To generałowie linii pomocy: Kazimierz Deyna z Legii Warszawa i Janusz Kupcewicz z Arki Gdynia. Jeden zawodnik był najszybszy dwa razy z rzędu - to portugalski snajper Lechii Gdańsk - Marco Paixao w latach 2016-17. Raz też, w 1981 r. dwóch zawodników wpisało się na listę strzelców jako pierwsi jednocześnie.

2021- ?

2020/21 - Mikael Ishak (Lech Poznań)

2019/20 - Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok)

2018/19 - Petteri Forsell (Miedź Legnica)

2017/18 - Marco Paixao (Lechia Gdańsk)

2016/17 - Marco Paixao (Lechia Gdańsk)

2015/16 - Rafael Crivellaro (Wisła Kraków)

2014/15 - Bartłomiej Konieczny (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

2013/14 - Maciej Dąbrowski (Pogoń Szczecin)

2012/13 - Edi Andradina (Pogoń Szczecin)

2011/12 - Artioms Rudniews (Lech Poznań)

2010/11 - Grzegorz Fonfara (GKS Bełchatów)

2009/10 - Szymon Sawala (Polonia Bytom)

2008/09 - Bartłomiej Grzelak (Legia Warszawa)

2007/08 - Martin Fabusz (Ruch Chorzów)

2006/07 - Piotr Rocki (Dyskobolia Grodzisk Wlkp.)

2005/06 - Claudio Milar (Pogoń Szczecin)

2004/05 - Kazimierz Węgrzyn (Cracovia)

2003/04 - Radosław Sobolewski (Dyskobolia Grodzisk Wlkp.)

2002/03 - Waldemar Przysiuda (Lech Poznań)

2001/02 - Arkadiusz Bąk (Polonia Warszawa)

2000/01 - Marek Wleciałowski (Ruch Chorzów) - samobójcza dla Widzewa Łódź

1999/2000 - Tomasz Dawidowski (Amica Wronki)

1998/99 - Rafał Jarosz (Ruch Radzionków)

1997/98 - Marek Bajor (Amica Wronki)

1996/97 - Marek Szemoński (Górnik Zabrze)

1995/96 - Mariusz Tomziński (Amica Wronki)

1994/95 - Andrzej Jasiński (Stomil Olsztyn)

1993/94 - Piotr Prabucki (Warta Poznań)

1992/93 - Mariusz Modracki (Zawisza Bydgoszcz)

1991/92 - Juliusz Kruszankin (ŁKS)

1990/91 - Mirosław Kubisztal (GKS Katowice)

1989/90 - Adam Grad (ŁKS)

1988/89 - Andrzej Borówko (Olimpia Poznań)

1987/88 - Jarosław Araszkiewicz (Lech Poznań)

1986/87 - Jerzy Kaziów (Olimpia Poznań)

1985/86 - Tomasz Arceusz (Legia Warszawa)

1984/85 - Jerzy Kruszczyński (Lechia Gdańsk)

1983/84 - Krzysztof Witkowski (Motor Lublin)

1982/83 - Michał Wróbel (Wisła Kraków)

1981/82 - Edward Kowalczyk (Gwardia Warszawa) i Jerzy Krzyżanowski (Lech Poznań) ex aequo

1980/81 - Joachim Wieczorek (Szombierki Bytom)

1979/80 - Hubert Fait (GKS Katowice)

1978/79 - Jan Kierno (Gwardia Warszawa)

1977/78 - Kazimierz Deyna (Legia Warszawa)

1976/77 - Janusz Kupcewicz (Arka Gdynia)

1975/76 - Leszek Wolski (Pogoń Szczecin)

1974/75 - Janusz Kupcewicz (Arka Gdynia)

1973/74 - Wojciech Tyc (Odra Opole)

1972/73 - Wiesław Ambroży (Zagłębie Sosnowiec)

1971/72 - Antoni Kot (Odra Opole)

1970/71 - Henryk Kasperczak (Stal Mielec)

1969/70 - Hubert Skupnik (Wisła Kraków)

1968/69 - Jan Musiał (Polonia Bytom)

1967/68 - Kazimierz Deyna (Legia Warszawa)

1966/67 - Rainer Kuchta (Górnik Zabrze) - samobójcza dla Legii Warszawa

1965/66 - Jan Weis (Śląsk Wrocław)

1964/65 - Ryszard Wesołowski (Zawisza Bydgoszcz)

1963/64 - Jan Liberda (Polonia Bytom)

1962/63 - Jerzy Jóźwiak (Polonia Bytom)

1962 - Erwin Wilczek (Górnik Zabrze)

1961 - Henryk Brejza (Odra Opole) - samobójcza dla Zawiszy Bydgoszcz

1960 - Eugeniusz Lerch (Ruch Chorzów)

1959 - Kazimierz Trampisz (Polonia Bytom)

1958 - Marian Norkowski (Polonia Bydgoszcz)

1957 - Krzysztof Baszkiewicz (Gwardia Warszawa)

1956 - Wiesław Gamaj (Wisła Kraków)

1955 - Antoni Konopelski (Garbarnia Kraków)

1954 - Józef Kohut (Wisła Kraków)

