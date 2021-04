Jagiellonia Białystok zremisowała bezbramkowo z Rakowem Częstochowa w rozegranym awansem meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz ten miał dodatkowe znaczenie dla losów mistrzostwa Polski. Tracąc punkty w Białymstoku, Raków przypieczętował zdobycie tytułu przez Legię Warszawa.

Złą informacją dla Rakowa było to, że już w 6. minucie spotkania żółtą kartką ukarany został Zoran Arsenić. Chorwat zanotował brzydki faul na Przemysławie Mystkowskim. W efekcie praktycznie od początku spotkania musiał się dodatkowo pilnować i grać ostrożniej.

W 18. minucie Raków wyszedł z bardzo groźną kontrą, w której dużą przytomnością wykazał się Patryk Kun, odgrywając idealnie w tempo na prawą stronę do Davida Tijanicia. Słoweniec uderzył jednak minimalnie nad bramką.

Ekipa z Częstochowy ewidentnie przejęła inicjatywę, bardzo aktywny był zwłaszcza Kun. W 26. minucie dwiema efektownymi interwencjami popisał się golkiper Jagiellonii Pavels Steinbors. Blisko szczęścia był m.in. Jarosław Jach. Chwilę później uderzenia z dystansu spróbował Chorwat Fran Tudor i piłka minimalnie minęła słupek bramki Steinborsa.

Dobra forma Steinborsa z początku spotkania mogła kibiców Jagiellonii napawać optymizmem, ale w 40. minucie pewnie miny im trochę zrzedły. Okazało się bowiem, że 35-letni bramkarz doznał urazu uda i konieczna była zmiana. Do bramki gospodarzy powrócił Xavier Dziekoński, który w ostatnim czasie wypadł z podstawowego składu białostoczan.

Zaledwie chwilę później nastąpił kolejny ważny moment tego spotkania. W polu karnym upadł Jesus Imaz, po kontakcie z Jarosławem Jachem. W pierwszym odruchu sędzia Bartosz Frankowski wskazał na "wapno". Jednak po obejrzeniu powtórki VAR zmienił swoją decyzję. Na pewno ta decyzja będzie szeroko komentowana, bo może budzić kontrowersje.

Trener Marek Papszun najwyraźniej nie był w pełni zadowolony z obrazu gry w pierwszej połowie, bo po przerwie dokonał aż trzech zmian w swoim zespole. Za Iwo Kaczmarskiego, Davida Tijanicia i Jarosława Jacha pojawili się na placu gry Ben Lederman, Marcin Cebula i Petr Schwarz.

W drugiej połowie poziom spotkania mocno się obniżył, ale i tak ciekawych sytuacji nie zabrakło. Po tym, jak dłuższe podanie z głębi pola dostał Fran Tudor, zgrał świetnie przed bramkę do Jakuba Araka, jednak ten w ostatnim momencie został powstrzymany przez Błażeja Augustyna.

W końcówce spotkania Augustyn mógł jednak stać się antybohaterem meczu, bo po kolejnym ciekawym zagraniu Tudora, o mały włos zaskoczyłby własnego bramkarza. Dziekoński musiał popisać się w tej sytuacji dobrym refleksem.

Piłkę meczową na nodze miał w doliczonym czasie gry Arak. Raków wyprowadzał bowiem kontrę dwa na jeden i wydawało się, że to może być akcja na wagę trzech punktów. Jednak Arak podjął fatalną decyzję i nie podał do Tudora, tylko sam zdecydował się na strzał. Bezskutecznie.

Trener Papszun na pewno liczył na to, że zmiennicy, których wpuścił na boisko po przerwie dadzą więcej jego drużynie. Tymczasem Raków w drugiej połowie grał już bez błysku, nie prezentował się przekonująco. A to przecież częstochowianom bardziej powinno zależeć na zdobyciu trzech punktów w tym spotkaniu, by podtrzymać marzenia o pogoni za Legią Warszawa. Nie udało się. Tym samym wynik tego spotkania przypieczętował losy mistrzostwa Polski w tym roku. Tytuł, po raz 15. w historii, zdobyła Legia Warszawa.

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 0:0



28. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-04-28 19:00 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Frankowski Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa 0 0





0 0 Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa Šteinbors Przikryl Augustyn Mazur Kwiecień Wrzesiński Romanczuk Mystkowski Imaz Wdowik Bida Holec Arsenić Niewulis Jach Tudor Poletanović Tijanič Kaczmarski Kun Gutkovskis López SKŁADY Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa Pavels Steinbors Dominik Holec Tomasz Przikryl 6′ 6′ Zoran Arsenić Błażej Augustyn Andrzej Niewulis 78′ 78′ Myroslav Mazur 46′ 46′ Jarosław Jach Bartosz Kwiecień Fran Tudor 64′ 64′ Konrad Wrzesiński Marko Poletanović Taras Wiktorowicz Romanczuk 46′ 46′ David Tijanič 64′ 64′ Przemysław Mystkowski 46′ 46′ Iwo Kaczmarski Jesus Imaz Patryk Kun Bartłomiej Wdowik 46′ 46′ 51′ 51′ Vladislavs Gutkovskis 64′ 64′ Bartosz Bida 73′ 73′ Iván López Álvarez REZERWOWI 40′ 40′ Xavier Dziekoński Branislav Pindroch Miłosz Matysik Daniel Mikołajewski 64′ 64′ Godfrey Bitok Stephen Wiktor Długosz Maciej Makuszewski Giannis Papanikolaou 64′ 64′ Martin Pospiszil 46′ 46′ 51′ 51′ Ben Lederman Jakub Orpik 46′ 46′ Marcin Cebula Kristopher Twardek 46′ 46′ Petr Schwarz 64′ 64′ Jakov Puljić 73′ 73′ Mateusz Wdowiak Maciej Twarowski 51′ 51′ Jakub Arak