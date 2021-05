36 i pół miliona złotych wydały polskie kluby na prowizje menedżerskie przy transferach - wynika z raportu opublikowanego przez PZPN. Listę otwierają Legia Warszawa i Lech Poznań, a zamyka - jedna z rewelacji sezonu, Warta Poznań.

Z raportu wynika, że najwięcej na agentów piłkarskich, pośredniczących w transferach, wydała Legia Warszawa. To ponad 9 mln zł. Dalej na liście jest Lech Poznań z kwotą 5,0 mln zł. Co ciekawa, niedaleko za nim są Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin z wydatkami przekraczającymi 4 mln zł. Spore, większe niż zazwyczaj wydatki, widać też w wypadku Pogoni Szczecin.





Minimalne wydatki Warty Poznań

Kontrastowo na tle tych klubów wypada zamykająca listę Warta Poznań, której wydatki menedżerskie to zaledwie 158 tys. zł, a zatem zaledwie półtora procent tego, co wydała warszawska Legia i ledwie trzy procent tego, co wydał Lech. A przypomnijmy, że Warta jest wyżej od Lecha w tabeli Ekstraklasy.





Lech Poznań zapłacił stosunkowo dużo i nie odniósł przy tym sukcesu sportowego. To najbardziej jaskrawy przypadek nieadekwatności tych sum do realizacji celu sportowego. Jednocześnie przyjście zimą z ligi szwedzkiej Jespera Karlströma jest najdroższym transferem ligi, chociaż niektóre źródła podają, że Czech Michal Frydrych kosztował Wisłę Kraków porównywalną, a może nawet większą kwotę.





A oto najkosztowniejsze transfery zimy w Ekstraklasie

1. Jesper Karlström - z Djurgaardens Sztokholm do Lecha, 700 tys. euro



2. Michal Frydrych - ze Slavii Praga do Wisły Kraków, 500 tys. euro



3. Ernest Muçi - z FK Tirana do Legii Warszawa, 500 tys. euro



Antonio Milić - z Anderlechtu do Lecha Poznań, 500 tys. euro



5. Josip Juranović - z Hajduka Split do Legii Warszawa, 400 tys. euro



6. Iwo Kaczmarski - z Korony Kielce do Rakowa Częstochowa, 350 tys. euro



Adam Ratajczyk - z ŁKS Łódź do Zagłębia Lubin, 350 tys. euro



8. Rivaldinho - z Viitorul Konstanca do Cracovii Kraków, 300 tys. euro



9. Łukasz Bajger - z Manchesteru United do Śląska Wrocław, 250 tys. euro



Godfrey Stephen - z Isłocza Mińsk do Jagiellonii Białystok, 250 tys. euro



Daniel Szelągowski - z Korony Kielce do Rakowa Częstochowa, 250 tys. euro



Nieznaczne wydatki w pierwszej lidze

W pierwszej lidze wydatki są o wiele mniejsze. Jedynie trzy kluby wysupłały więcej niż pół miliona złotych prowizji - to ŁKS Łódź z 868 tys. zł, Miedź Legnica z 578 tys. zł i Widzew Łódź z 512 tys. zł. Sumę 403 tys. zł zapłaciła Arka Gdynia. W drugiej lidze rekordzistką jest Chojniczanka Chojnice, która na menedżerów wydała 158 tys. zł, czyli tyle ile Warta Poznań w Ekstraklasie.