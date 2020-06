W pierwszym spotkaniu 28. kolejki PKO Ekstraklasy Korona Kielce przegrała z Piastem Gliwice 1-2. Gospodarze prowadzili, ale czerwoną kartkę w 27. minucie dostał Jakub Żubrowski i kielczanie nie zdołali utrzymać korzystnego wyniku.

28. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-06-05 18:00 | Stadion: Stadion Miejski Arena Kielc | Arbiter: Frankowski Korona Kielce Piast Gliwice 1 2 DO PRZERWY 1-0 P. Forsell 14' S. Milewski 65' Jorge Felix 76'

Początek był wyrównany. Piast przeważał, ale nie potrafił oddać groźnego strzału. Korona z kolei czekała na swoją szansę.

Dostała ją i wykorzystała w 27. minucie. Ok. 25 metrów przed bramką Jakub Czerwiński faulował Jacka Kiełba. Do rzutu wolnego podszedł Petteri Forsell i uderzył mocno. Frantiszek Plach nie zdołał odbić piłki, choć miał ją już na rękawicach. Futbolówka zrobiła mu jednak psikusa i wpadła do siatki.

Korona kontrolowała wynik, ale wtedy dała o sobie znać głupota Jakuba Żubrowskiego. Najpierw, w 22. minucie sfaulował Sebastiana Milewskiego i dostał żółtą kartkę. Można go usprawiedliwić, bo po stracie chciał zatrzymać akcję, którą napędzał piłkarz Piasta.

Jednak tego, co Żubrowski zrobił pięć minut później, nie da się obronić. Bezmyślnie faulował w środkowej strefie Jorge Felixa i po drugiej żółtej kartce musiał opuścić boisko.

Piast grał jednak słabo. Co prawda atakował, ale wolno rozgrywał piłkę i piłkarze Korony dobrze się przesuwali i przerywali akcje rywali. W efekcie do przerwy gospodarze utrzymali prowadzenie.