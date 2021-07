Były mistrz świata Lukas Podolski w końcu zadebiutował w polskiej Ekstraklasie w barwach Górnika. Były snajper Bayernu Monachium i Arsenalu Londyn zaliczył w meczu z Lechem 45 minut na placu gry.

- Było widać w niektórych momentach jego wielką klasę - ocenił występ "Poldiego" szkoleniowiec zabrzan Jan Urban w rozmowie z dziennikarzem Canal Plus. - Te przerzuty 40-50 metrowe - tylko taki zawodnik, jak on potrafi to zrobić bez rozpędu, praktycznie z miejsca - dodał.

Urban: Nie będziemy lamentować

Urban nie ukrywał po porażce z Lechem, że rywale zbyt wysoko zawiesili jego ekipie poprzeczkę. - Graliśmy ostatnio z dwoma zespołami z aspiracjami europejskimi: Pogonią Szczecin i Lechem Poznań. Lech pokazał, że dla nas to są za wysokie progi. Nie jesteśmy na dziś tak mocną drużyną, by sprostać poznaniakom - uznał szkoleniowiec.

Zaznaczył jednak: - Nie będziemy po tych dwóch meczach lamentować, ale pracować, by było lepiej.

Zapytany o błędy w grze defensywnej, podkreślał: - Gra obronna to praca całego zespołu. Natomiast tę pierwszą bramkę dziś straciliśmy zbyt łatwo.

Po dwóch kolejkach Ekstraklasy Górnik ma na koncie dwie porażki i pięć straconych goli.

JK