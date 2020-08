Do czwartku piłkarze PGE FKS Stali Mielec będą przygotować się do sezonu 2020/2021 w Woli Chorzelowskiej. Do tamtejszego ośrodka Rado Resort pojechało 20 graczy beniaminka Ekstraklasy.

W tym gronie są 4 bramkarze, 7 obrońców, 6 pomocników i 3 napastników. Do miejscowości położonej kilka km od Mielca udali się wszyscy zawodnicy, jakich do tej pory pozyskała Stal: Michał Gliwa (bramkarz), Kamil Kościelny (obrońca), Paweł Tomczyk (napastnik), Łukasz Zjawiński (napastnik). Być może w najbliższych dniach dojadą tam nowi gracze.

Podopieczni Dariusza Skrzypczaka nie mają w planach sparingu na zgrupowaniu. Do tej pory rozegrali dwie gry kontrolne. Przegrali z Wisłą Kraków 2-4 i ŁKS Łódź 0-1.



Kolejnym ich pojedynkiem najprawdopodobniej będzie ten w 1/32 finału Pucharu Polski. Zmierzą się w nim z rywalizującymi w czwartej lidze podkarpackiej Karpatami Krosno (zwycięzca PP na szczeblu województwa). Nie podano jeszcze daty tego meczu.



Mielczanie rozgrywki ligowe rozpoczną 23 sierpnia. Na wyjeździe zmierzą się z Wisłą Płock.



Autor: Rafał Czerkawski