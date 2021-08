2. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-08-01 17:30 | Stadion: Stadion im. Józefa Piłsudskiego Cracovia Śląsk Wrocław 1 2 DO PRZERWY 0-1 P. van Amersfoort 90' R. Pich 16' Erik Expósito 88'

W 2. kolejce Ekstraklasy Cracovia podejmowała Śląsk Wrocław. Już po pierwszym kwadransie zespół Jacka Magiery wyszedł na prowadzenie. Po zagraniu ręką Mateja Rodina, arbiter wskazał na jedenasty metr. Rzut karny na gola zamienił pewnym strzałem pod poprzeczkę niezwykle skuteczny ostatnio Robert Pich.

Cracovia często stawiała na proste środki w ataku, próbując przedostawać się pod pole karne Śląska z pominięciem drugiej linii. Temu służyły dłuższe piłki od obrońców: Mateja Rodina czy Luisa Rochy. Niewiele wynikało jednak z tego konkretów.

Podobać mogły się w grze Cracovii indywidualne zrywy Patryka Zauchy. 21-letni zawodnik nie zawsze jednak potrafił dobrze się zgrać w tych akacjach z kolegami. Śląsk pod koniec pierwszej odsłony meczu dał się zepchnąć na własną połowę, próbując "odgryzać się" z rzadka, np. strzałem Cayetano Quintany.

Po zmianie stron, "Pasom" nadal z trudem przychodziło stwarzanie sytuacji. W 66. minucie drugą żółtą kartkę za faul na Pelle van Amersfoorcie otrzymał nowy pomocnik Śląska Petr Schwarz. W efekcie wrocławianie musieli radzić sobie w dziesiątkę.



Śląsk w tej sytuacji nie zamierzał jednak skoncentrować się tylko na obronie wyniku. W 74. minucie dobrą kontrę wyprowadzał Pich, podał na prawą stronę do Bartłomieja Pawłowskiego ten jednak fatalnie przestrzelił.

Im bliżej końca spotkania, tym mocniej Cracovia oblegała pole karne wrocławian. Dobrą wrzutkę na głowę dostał Rivaldinho, ale strzelił obok bramki.



Tymczasem czego nie udało się zrobić "Pasom", to zrealizował Śląsk. Dzięki podaniu z głębi pola od Rafała Makowskiego, Erik Exposito znalazł się w doskonałej sytuacji przed bramką Lukasa Hrosso i dał wrocławianom prowadzenie 2-0. Tym samym triumfować mógł trener Jacek Magiera, który idealnie trafił ze zmianami. W końcu w tej akcji bramkowej brało udział dwóch rezerwowych.



Cracovia jednak nie składała broni. I chwilę później piłkę do van Amersfoorta posłał Cornel Rupa, a Holender precyzyjnie umieścił ją przy słupku bramki wrocławian.



A to nie był koniec emocji i dramaturgii. W doliczonym czasie gry zakotłowało się w polu karnym Śląska. W efekcie, poturbowany przez Marka Tamasa został bramkarz Cracovii Hroszszo. Sędzia wspomagał się wideoweryfikacją w ocenie tej sytuacji i ostatecznie czerwoną kartką został ukarany Węgier, a Hroszszo - żółtym kartonikiem.

Cracovia - Śląsk Wrocław 1-2 (0-1)

0-1 Pich 16. (k.)

0-2 Exposito 88.

1-2 van Amersfoort 90.

1 2 Cracovia Śląsk Wrocław Hroszszo Rapa Rodin Jugas Rocha Alvarez Loshaj Zaucha van Amersfoort Siplak Balaj Putnocký Bejger W.Golla Tamás Štiglec Pawłowski Lewkot Schwarz Pich Piasecki Quintana SKŁADY Cracovia Śląsk Wrocław 90′ 90′ Lukasz Hroszszo Matusz Putnocky Cornel Rapa Łukasz Bejger Matej Rodin Wojciech Golla Jakub Jugas 90′ 90′ Márk Tamás 46′ 46′ Luis Rocha 61′ 61′ Dino Sztiglec 46′ 46′ Marcos Alvarez Bartłomiej Pawłowski 79′ 79′ 80′ 80′ Florian Loshaj 54′ 54′ 90′ 90′ Szymon Lewkot 72′ 72′ Patryk Zaucha 66′ 66′ 66′ 66′ Petr Schwarz 90′ 90′ Pelle van Amersfoort 16′ (k.) 16′ (k.) Robert Pich Michal Siplak 70′ 70′ Fabian Piasecki Filip Balaj 61′ 61′ Cayetano Quintana Hernández REZERWOWI Karol Niemczycki Michał Szromnik Otar Kakabadze Diogo Sousa Verdasca 46′ 46′ Sergiu Hanca Kacper Radkowski Karol Knap Patryk Janasik Sylwester Lusiusz Javier Hyjek Damir Sadiković 90′ 90′ Krzysztof Mączyński 72′ 72′ Mathias Hebo Rasmussen 70′ 70′ Rafał Makowski 46′ 46′ Kamil Ogorzały 61′ 61′ Víctor Garcia Marin 80′ 80′ Rivaldo Vitor Mosca Ferre Rivaldinho 61′ 61′ 88′ 88′ 62′ 62′ Erik Alexander Exposito Hernandez