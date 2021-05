Stal Mielec decyzją Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN otrzymała licencję na grę w PKO Ekstraklasie w sezonie 2021/22, przy czym z nadzorem finansowym.

Komunikat Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN ws. Stali Mielec:

19 maja 2021 roku Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła odwołania Klubów Stal Mielec oraz KKS Kalisz od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN.

W stosunku do Klubu Stali Mielec Komisja postanowiła:

- przyznać licencję na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym;

- utrzymać w mocy decyzję nieprzyznającą Klubowi licencji na rozgrywki Klubowe UEFA w związku z naruszeniem kryterium F.04;

- zobowiązać Klub do realizacji ugód zawartych z zawodnikami, w terminach wykazanych w przedmiotowych ugodach bez możliwości ich dalszego odraczania;

- nałożyć na Klub obowiązek zapłaty kwoty 15 000 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.



W stosunku do Klubu KKS Kalisz Komisja postanowiła:

- przyznać licencję na rozgrywki I ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym;

- nałożyć środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 7 500 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.