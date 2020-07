To już przesądzone - czeka nas wielki powrót do PKO Ekstraklasy. Waldemar Sobota kolejny raz zostanie zawodnikiem Śląska Wrocław, o czym obie strony poinformowały w wyjątkowy sposób.

Kupujący piątkowe wydanie "Przeglądu Sportowego" kibice z Wrocławia będą mieli powód do tego, by szeroko się uśmiechnąć.

Śląsk wykupił bowiem jedną ze stron dziennika, na którym zamieszona została krótka wiadomość: "Dzień dobry Wrocławiu, wracam. Waldemar Sobota", a także logo klubu.

Można to traktować jako oficjalne potwierdzenie przenosin Soboty do Śląska, lecz jeszcze w piątek klub powinien potwierdzić tę informację oficjalnym komunikatem za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Sobota wróci do Wrocławia po siedmiu latach - w 2013 roku przeniósł się ze Śląska do belgijskiego FC Brugge za milion euro, bijąc ówczesny rekord transferowy klubu, który poprawił dopiero w tym roku Przemysław Płacheta, sprzedany do Norwich City za 3 mln euro.