- Miałem wiele propozycji, ale uznałem, że Śląsk Wrocław to dla mnie najlepsze miejsce do rozwoju. Bardzo podoba mi się polityka klubu i wiem, że dzięki ciężkiej pracy otrzymam swoją szansę. Wierzę w siebie i mogę obiecać, że na każdym treningu będę dawał z siebie wszystko - powiedział nowy zawodnik Śląska cytowany przez oficjalną stronę klubu.



Boruc urodził się w Polsce, ale jako dziecko przeniósł się do Szwecji, gdzie zaczynał swoją piłkarską karierę. W wieku 16 lat trafił do akademii Stoke City, skąd później przeniósł się właśnie do West Bromwich Albion, gdzie występował w zespołach młodzieżowych. Teraz postanowił wrócić do swojej ojczyzny i będzie walczył o miejsce w składzie drużyny z Wrocławia.



Wysoki, mierzący 194 centymetry wzrostu bramkarz, jest bardzo perspektywicznym graczem. Trudno powiedzieć, czy uda mu się zadebiutować w PKO Ekstraklasie już w tym sezonie, bo Matus Putnocky i Michał Szromnik mają dość mocną pozycję, ale z całą pewnością w przyszłości może to być golkiper wysokiej klasy.



KK

Zdjęcie Maksymilian Boruc /Śląsk Wrocław /materiały prasowe

