Raków Częstochowa, po sensacyjnym, ale zasłużonym wyeliminowaniu Rubina Kazań, w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy mierzy się z belgijskim KAA Gent. Ważnym piłkarzem klubu z Belgii jest Vadis Odjidja-Ofoe, była gwiazda Legii Warszawa i całej Ekstraklasy.





Raków - Gent. Vadis Odjidja-Ofoe wyróznia się w Belgii

Na konferencji przed meczem Raków - Gent, trener częstochowian Marek Papszun został zapytany o byłą gwiazdę Legii, a dziś gracza KAA Gent. - Oczywiście, że pamiętam Vadisa z gry w Legii i w Ekstraklasie. To bardzo dobry gracz, wiodący w zespole z Gent. Był gwiazdą ligi polskiej, a w Belgii też się wyróżnia - ocenia trener Marek Papszun przed meczem Raków - Gent.



Jakiego dwumeczu w eliminacjach Ligi Konferencji Europy spodziewa się trener Rakowa? - Spodziewam się trudnych meczów, ale też takich, w których nie będziemy odstawali i będą one wyrównane. Niech wygra lepsza drużyna. KAA Gent to drużyna dobrze zorganizowana, posiadająca wysokie umiejętności. Spodziewam się też różnicy ze strony niektórych graczy - dodaje trener Matek Papszun na konferencji prasowej przed meczem Raków - Gent.





Raków - Gent: gdzie oglądać transmisję?

Mecz Raków - Gent o godz. 18, transmisja w TVP, zobacz relację.



