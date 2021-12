Papszun był gościem niedzielnego programu "Liga+ Extra" na antenie "Canal+ Sport". Nie mogło zabraknąć najgorętszego obecnie tematu, a więc zainteresowania trenerem ze strony Legii Warszawa.

Szkoleniowiec Rakowa potwierdził, że po pięciu latach może opuścić częstochowski klub, choć ma także ofertę przedłużenia kontraktu.



- Na dzień dzisiejszy jestem umówiony z właścicielem klubu, Michałem Świerczewskim, że dam odpowiedź do końca roku w sprawie swojej przyszłości, bo mam propozycję przedłużenia kontraktu. Michał chce kontynuować współpracę, on pierwszy dowie się o mojej decyzji - powiedział Papszun.



Marek Papszun odejdzie do Legii?

W głośnym wywiadzie, umieszczonym na oficjalnej stronie Legii Warszawa, zainteresowania Papszunem nie krył właściciel mistrza Polski, Dariusz Mioduski.



- Czytałem tylko raz ten wywiad. Na pewno to jest miłe, że prezes tak dużego klubu wypowiada się o mnie w samych superlatywach. To jest docenienie mojej pracy. To miłe, bez względu na to, jak ten wywiad jest interpretowany - powiedział na ten temat szkoleniowiec Rakowa.



Papszun w klubie spod Jasnej Góry pracuje od kwietnia 2016 roku. Przeszedł z nim drogę od II ligi do Ekstraklasy, a nawet eliminacji europejskich pucharów. W tym roku zdobył z Rakowem Puchar i Superpuchar Polski.

