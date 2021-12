Zaległe spotkanie miało spore znaczenie dla obu zespołów. Raków musiał wygrać, by wciąż liczyć się w grze o mistrzostwo Polski i utrzymać dystans do Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Górnik zaś, choć osłabiony brakiem Lukasa Podolskiego, liczył na podtrzymanie dobrej passy (trzy wygrane w czterech ostatnich spotkaniach).

Mecz zdecydowanie lepiej rozpoczął się dla gospodarzy. Już po kwadransie kapitalne prostopadłe podanie posłał Janis Papanikolaou i Mateusz Wdowiak miał przed sobą jedynie grającego swój drugi mecz w Ekstraklasie Daniela Bielicy. Gracz Rakowa nie pomylił się, strzelając swojego czwartego gola w tym sezonie.



Wdowiak miał jeszcze jedną okazję przed przerwą, lecz tym razem Bielica stanął na wysokości zadania. Górnik kończył pierwsze 45 minut z jednym strzałem - w dodatku niecelnym.



Górnik Zabrze odmienił losy meczu po przerwie

To zmotywowało zabrzan, którzy z impetem rozpoczęli drugą połowę. Już w pierwszych minutach po zmianie stron sędzia sprawdzał w systemie VAR, czy Górnikowi należy się rzut karny. Ostatecznie uznał jednak, że faulu nie było nie tylko w polu karnym, ale w ogóle, przez co górnicy stracili nawet rzut wolny.



Górnik poszedł jednak za ciosem i w 66. minucie wyrównał wynik meczu. Jesus Jimenez - podobnie jak wcześniej Wdowiak - otrzymał znakomite podanie z głębi pola i znalazł się oko w oko z bramkarzem. Pewnie umieścił piłkę w siatce.

Jimenez, który na początku sezonu strzelał jak na zawołanie, przełamał niemoc strzelecką, trwającą osiem wcześniejszych spotkań ligowych. Była to jego siódma bramka w tym sezonie.



W 84. minucie było już 2-1 dla Górnika! Wprowadzony 20 minut wcześniej na boisko Mateusz Cholewiak "położył" w polu karnym Milana Rundicia, po czym mocnym strzałem wyprowadził Górnik na prowadzenie.



Ta bramka zdecydowała o wygranej Górnika, który ma już tylko cztery punkty straty do Rakowa i zajmuje szóste miejsce w tabeli.



Z kolei Raków skomplikował swoje szanse na mistrzostwo Polski. W tabeli jest czwarty i ma sześć punktów straty do liderującego Lecha Poznań.



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 1-2 (1-0)



Bramki: 1-0 Wdowiak (16.), 1-1 Jimenez (66.), 1-2 Cholewiak (84.).

5. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-12-15 18:00 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Damian Sylwestrzak 1 2 Raków Częstochowa Górnik Zabrze Bielica Pawłowski Szymański Wiśniewski Janža Dadok Sepp Mvondo Nowak Kubica Krawczyk Jimenez Kovaczević Rundić Petrášek Arsenić Wdowiak Lederman Szelągowski Papanikolaou Tudor Kun Arak SKŁADY Raków Częstochowa Górnik Zabrze Vladan Kovaczević Daniel Bielica Milan Rundić Dariusz Pawłowski 71′ 71′ Tomasz Petraszek Jakub Szymański 58′ 58′ Zoran Arsenić Przemysław Wiśniewski 17′ 17′ Mateusz Wdowiak Erik Janża 29′ 29′ 57′ 57′ Ben Lederman Robert Dadok 65′ 65′ Daniel Szelągowski Jean Jules Sepp Mvondo Giannis Papanikolaou 90′ 90′ Bartosz Nowak 46′ 46′ Fran Tudor 85′ 85′ Krzysztof Kubica Patryk Kun 63′ 63′ Piotr Krawczyk 70′ 70′ Jakub Arak 66′ 66′ Jesus Jimenez REZERWOWI Kacper Trelowski Grzegorz Sandomierski Jordan Alan Courtney-Perkins 63′ 63′ 83′ 83′ Mateusz Cholewiak 46′ 46′ Wiktor Długosz 90′ 90′ Dariusz Stalmach 57′ 57′ Walerian Gwilia 85′ 85′ Filip Bainović 65′ 65′ Ivan Lopez Adrian Dziedzic 58′ 58′ Marko Poletanović Fabio Miguel Sturgeon 70′ 70′ Sebastian Musiolik