Radomiak Radom gra z liderem. "Musimy wznieść się na wyżyny"

Radosław Nawrot Radomiak

Radomiak Radom to niewątpliwie rewelacja sezonu, może największa. Beniaminek znalazł się na miejscu piątym - to taki wyczyn, jakiego dokonała Warta Poznań wiosną poprzedniego sezonu. Trener Radomiaka Dariusz Banasik mówi jednak: "Do pokonania Lecha Poznań potrzebne jest wzniesienie się na wyżyny". Mecz Radomiak - Lech w sobotę o godz. 15.

Zdjęcie Trener Radomiaka Radom Dariusz Banasik / Piotr Dziurman / East News