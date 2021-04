W meczu 26. kolejki PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała Górnika Zabrze 1-0. O zwycięstwie przesądził gol byłego piłkarza zabrzan Rafała Kurzawy.

Na początku aktywniejszy był Górnik. Pogoń spokojnie czekała na swoją szansę. Doczekała się na nią po 20. minutach i od razu wykorzystała.

Goście stracili piłkę na własnej połowie. Futbolówka trafiła do Michała Kucharczyka, który pognał lewą stroną i mocno zagrał w pole karne. Na dalszym słupku akcję zamykał Rafał Kurzawa. Były piłkarz zabrzan uderzył precyzyjnie lewą nogą, otwierając wynik spotkania.

Był to pierwszy gol Kurzawy w barwach Pogoni. Były reprezentant Polski występuje w Szczecinie od lutego. Na dodatek trafił przeciwko swojej byłej drużynie. W Górniku grał w latach 2013-2018. Dlatego po bramce nie okazywał wielkiej radości.

Pogoń pewnie zwycięża

Później wiało nudą. Pogoń pokazała dojrzalszy futbol. Kontrolowała spotkanie i pewnie utrzymała prowadzenie do przerwy.



Druga połowa miała podobny przebieg. Goście grali agresywnie, byli zdeterminowani, ale nie potrafili dobrać się do skóry rywalom.



W efekcie Pogoń wygrała i umocniła się na drugim miejscu w tabeli z 50 punktami na koncie. Ma tylko trzy punkty straty do prowadzącej Legii Warszawa, ale mistrz Polski gra jutro z Piastem Gliwice.



