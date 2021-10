Wcześniej, w czerwcu prasa donosiła o zainteresowaniu FC Barcelony, ale jej obecna sytuacja finansowa sprawia, że nie ma o tym mowy. Sprowadzeniem Kacpra Kozłowskiego zainteresowane są takie kluby jak Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Lipsk z Niemiec oraz Juventus Turyn i AC Milan z Włoch. Tak donosi dziennik "El Mundo Deportivo".



Jak czytamy na łamach hiszpańskiej prasy, nieznany wcześniej szerzej Kacper Kozłowski błysnął podczas Euro 2020, kiedy to nieoczekiwanie wyszedł do gry w meczu Polska-Hiszpania. Mimo iż miał zaledwie 17 lat, nie przerażała go walka z tak utytułowanym zespołem jak mistrzowie Europy z lat 2008 i 2012.





Kacper Kozłowski opuści Pogoń Szczecin?

Zdaniem zachodnich mediów, Kacper Kozłowski to nowoczesny pomocnik, który świetnie daje sobie rade jako skrzydłowy w ustawieniu 1-4-3-3. Porównuje się go z Francuzem Paulem Pogbą. Jest wielce prawdopodobne, że ten sezon będzie jego ostatnim w polskiej lidze, chociaż jest zawodnikiem tak młodym.