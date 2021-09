Legia Warszawa w PKO Ekstraklasie i w europejskich pucharach to do tej pory były dwie zupełnie różne drużyny. Kibice mistrza Polski mieli nadzieję, że to rozróżnienie przejdzie w końcu do historii i Legia zacznie odrabiać ligowe straty na krajowym podwórku w tak dobrym stylu, jak prezentowała się w spotkaniach z europejską czołówką w Zagrzebiu, Pradze i Moskwie.



Dotychczasowe wyniki Legii w Ekstraklasie były dość żałosne, tak jak miejsce w tabeli po pięciu rozegranych spotkaniach z jedynie sześcioma punktami. Porażki z Radomiakiem, Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław, szczęśliwa wygrana z Wartą Poznań i jedno, jedyne cenne zwycięstwo wywalczone mocno rezerwowym składem nad Wisłą Płock, to dorobek dość wstydliwy dla klubu z takim potencjałem. Nawet biorąc pod uwagę zaangażowanie w europejskich rozgrywkach, bo przecież jeszcze kilka lat temu Legia umiała łączyć jedno z drugim.

Po kilku "cienkich" latach w Europie warszawski zespół odbudował mocno nadkruszoną pozycję w elicie. Dodał nawet coś ekstra, bo na pewno takim dodatkiem jest ogranie na początek Ligi Europy i to na wyjeździe Spartaka Moskwa.

Teraz przyszedł czas na rozbijanie ligowych słabeuszów. Kadra Legii została poważnie wzmocniona i krótka ławka przestała być wytłumaczeniem. Przecież do wiosny przekładać meczów się nie da.

Z Górnikiem Łęczna miało pójść szybko i łatwo. Już w 12. min było 1-0. Luquinhas zagrał na skrzydło do Filipa Mladenovicia. Serb dośrodkował w pole karne, gdzie wielką ochotę na gola miał Tomasz Pekhart, ale niestety wyręczył go doświadczony defensor Górnika Paweł Baranowski, który wpakował piłkę do własnej bramki.

W 28. min było już 2-0. W zamieszaniu pod bramką gości pod stałym fragmencie gry najsprytniejszy okazał się bohater meczu w Moskwie - Ernest Muci. Albańczyk uderzył po ziemi i po raz kolejny udowodnił, że Legia nie pomyliła się, kupując na początku roku nieoszlifowany talent z KF Tirana.

Niestety po golu na 2-0 Legia znowu zaczęła grać w stylu "ligowym" i piłkarski minimalizm zaczął brać górę nad zaangażowaniem.

Było to nie fair wobec kibiców, którzy mimo zimna przyszli na stadion. Trzeba zauważyć, że w dość małej liczbie. Po takim meczu, jak ze Spartakiem na stadionie przy Łazienkowskiej powinien być komplet widzów. Niestety dla władz kluby kibice są inteligentni i wiedzieli czego się można spodziewać, w ten nieprzyjemny wieczór na Łazienkowskiej.

W efekcie po 45 minutach było tylko 2-1, bo w ostatniej minucie pierwszej połowy rzut karny dla Górnika wywalczył Marcel Wędrychowski, który z obrońcami Legii zrobił co chciał i został w niezrozumiały sposób podcięty w polu karnym przez Mateusza Wieteskę.

Mało czasu na diagnozę

"Jedenastkę" zamienił na gola Bartosz Śpiączka i w drugiej połowie był obrażany za tego gola przez "Żyletę". Jej "nienawiść" powinna być jednak skierowana do bramkarza Górnika, bo to on był jego najlepszym piłkarzem tego meczu. Na szczęście Maciej Gostomski ma na swoim koncie występy w Legii, więc oszczędzono mu bluzgów.

Na drugą połowę mistrzowie Polski wyszli z trzema nowymi zawodnikami. Za Lirima Kastratiego pojawił się Kacper Skibicki, za Josue - Ihor Charatin, a za zupełnie niewidocznego Pekharta - Mahir Emreli.

Po tych roszadach Czesława Michniewicza, który był nieobecny na ławce rezerwowych za dwie żółte kartki, które zobaczył podczas spotkania ze Śląskiem Wrocław, Legia zaczęła wkładać więcej serca w ten mecz. Pewnie był to efekt "suszarki" w szatni. W każdym razie w drugiej części meczu nie można było już mieć do legionistów pretensji za brak zaangażowania, ale i tak cały czas w meczu ze słabeuszami z Łęcznej czegoś im brakowało, bo mecz zrobił się zupełnie nijaki. Czego? To musi zdiagnozować i to jak najszybciej trener Michniewicz. Czasu nie ma wiele, bo w przyszłym tygodniu Legię czekają dwa kolejne mecze - w środę w Pucharze Polski z Wigrami Suwałki na wyjeździe i w lidze u siebie w sobotę z wicemistrzem Polski Rakowem Częstochowa.

W 78. min na 3-1 strzelił Emreli, który odebrał piłkę Baranowskiemu i strzelił między nogami Gostomskiego, dając tym samym swojemu trenerowi trochę spokoju przed najbliższymi spotkaniami.

Artur Szczepanik