Powrót Aleksandara Vukovicia do Legii Warszawa tylko na chwilę przygasił ogień w klubie. Jego zespół wysoko wygrał z Zagłębiem Lubin, ale już w kolejnej kolejce mistrzowie Polski zostali rozbici przez Radomiaka 0-3.



Wszystko wskazuje na to, że wkrótce kryzys sportowy pochłonie kolejne ofiary wśród pracowników klubu. Wcześniej stanowiskiem za słabe wyniki zapłacił trener Czesław Michniewicz, a z pracy po niedługim czasie zrezygnował też zastępujący go Marek Gołębiewski.

Legia Warszawa. Kiełbowicz i Grootscholten mają odejść

Teraz Piotr Kamieniecki z TVP Sport informuje, że Legia ma rozstać się z dwoma dyrektorami z działu sport - Tomaszem Kiełbowiczem oraz Richardem Grootscholtenem.

Reklama

Podsumowanie kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasa w każdy poniedziałek o 20:00 - zapraszają: Staszewski, Peszko i goście!

Kiełbowicz, w przeszłości piłkarz Legii, jest zatrudniony jako szef skautingu. Z kolei Holender Grootscholten jest dyrektorem akademii Legii.



Mistrz Polski zimę spędzi w strefie spadkowej. Legia z dorobkiem zaledwie 15 punktów jest przedostatnia, wyprzedzając jedynie Bruk-Bet Termalicę.

Czytaj także - Kibice pożegnali Legię wyzwiskami