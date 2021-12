Tuż przed świętami, 20 grudnia, były trener Legii Warszawa Stanisław Czerczesow został trenerem Ferencvarosu Budapeszt. Rosyjski szkoleniowiec już w zimowym okienku przymierza się do pierwszych transferów. Niewykluczone, że sięgnie po piłkarza swojego byłego klubu, bowiem Węgrzy zainteresowani są napastnikiem mistrzów Polski Mahirem Emrelim.

Emreli jest w tym sezonie najskuteczniejszym piłkarzem Legii. W 33 meczach strzelił 11 goli, ale w PKO Ekstraklasie tylko 2, w dodatku ostatni raz w lidze trafił 25 września, w przegranym 2-3 meczu z Rakowem Częstochowa.



Ostatnio narzekano na nieskuteczność azerskiego napastnika. Jest on też jednym z zawodników, którzy najbardziej ucierpieli po ataku kibiców na autokar Legii, do którego doszło 12 grudnia, po przegranym 0-1 meczu z Wisłą Płock.



Mahir Emreli chce odejść z Legii Warszawa. Może pracować ze Stanisławem Czerczesowem

Po tym zdarzeniu Emreli nie ukrywa, że chciałby zmienić klub. Mimo, że w Legii zmienił się trener, bo do prowadzenia drużyny wrócił Aleksandar Vuković, to Azera bardzo ciężko będzie przekonać do pozostania na Łazienkowskiej.



Emreli nie narzeka jednak na brak zainteresowania. Chętnie sprowadziłby go węgierski Ferencvaros, w którym kilka dni temu pracę rozpoczął były trener Legii Stanisław Czerczesow. Rosjanin pozostawał bezrobotny od 8 lipca, kiedy rozstał się z posadą selekcjonera reprezentacji ze swojego kraju. W tym czasie pojawiał się m.in. na meczach Legii w Lidze Europy i mógł osobiście oglądać Emreliego.



