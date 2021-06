Był to przedostatni sprawdzian drużyny Czesława Michniewicza przed zbliżającymi się eliminacjami do Ligi Mistrzów. 3 lipca o godz. 12:00 "Wojskowi" zmierzą się z Jagiellonią Białystok.

- Cieszę się, że zagraliśmy tę grę kontrolną w atmosferze meczowej. Zawsze cieszy zdobycie trzech bramek, ale martwi strata dwóch. Na pewno miała na to wpływ sytuacja, w której musieliśmy zmienić ustawienie, przez co wkradło się trochę chaosu. Lechia grała ambitnie, ale i my mogliśmy jeszcze podwyższyć to prowadzenie. Ogólnie jestem zadowolony z tego, że mimo trudnych warunków - było naprawdę bardzo gorąco - gra toczyła się w dobrym tempie. Należało w to włożyć więcej energii niż normalnie, byliśmy zaangażowani, choć popełniliśmy też kilka błędów. Przeanalizujemy to spotkanie i zastanowimy się, czy w sobotę zagramy podobnie, czy też damy szansę zmiennikom - powiedział po meczu trener Czesław Michniewicz, cytowany przez stronę internetową klubu.

Spotkanie z Lechią Gdańsk było zamknięte dla mediów i kibiców.

Legia Warszawa Lechia Gdańsk 3-2 (2-0)

Bramki: Bartosz Slisz (25.), Kacper Skibicki (39.), Ernest Muçi (51.) - Tomasz Makowski (69.), zawodnik testowany (81.).



Legia: Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska (62. Kisiel), Hołownia (46. Abu Hanna) - Skibicki (46. Johansson), Slisz, Martins (61. Josue), Mladenović - Kapustka (46. Muçi), Luquinhas (61. Kostorz) - Emreli (46. Lopes).



Lechia: Alomerović (77. Mikułko) - Musolitin (46. Żukowski), Maloča (46. Kopacz), Nalepa (46. Ceesay), Conrado (46. Pietrzak) - Zwoliński (46. zawodnik testowany),Kubicki (46. Brylowski), Tobers (46. Gajos), Kałuziński (46. Makowski), Durmuş (46. Koperski) - Flávio Paixão (46. Sezonienko).

