- Wnioskujemy o niewyznaczanie Pana Bartosza Frankowskiego przy ustalaniu składów sędziowskich na mecze Legii Warszawa w sezonie 2020/2021 - pisze warszawski klub do przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN Zbigniewa Przesmyckiego.

Sędzia Bartosz Frankowski prowadził mecz Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze. Podjął w nim wiele decyzji, które Legia uznaje za karygodne. Wypunktowała je w liście skierowanym do Zbigniewa Przesmyckiego, przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN. Są to:



- brak drugiej żółtej kartki dla Erika Janży w związku z sytuacją z 39. i 40. minuty meczu, po tym jak ww zawodnik Górnika Zabrze w sposób brutalny sfaulował Lucasa Limę Linharesa "Luquinhasa";

- żółta kartka dla Lucasa Limy Linharesa "Luquinhasa" w 57. minucie meczu, w sytuacji, w której zawodnik Legii nie atakował zawodnika Górnika Zabrze Michała Koja;

- brak żółtej kartki dla Przemysława Wiśniewskiego za w pełni zamierzony faul, w sytuacji w której zawodnik ten jest całkowicie nie zainteresowany piłką, na Lucasie Limie Linharesie "Luquinhasie" w 58. minucie meczu;

- brak odgwizdania faulu na Lucasie Limie Linharesie "Luquinhasie"' w bezpośredniej bliskości pola karnego oraz ukarania drugą żółtą kartką Adriana Gryszkiewicza w 59. minucie meczu.

Legia Warszawa: Sędzia Frankowski pozwalał

Warszawski klub podnosi także kwestię permanentnych niesportowych ataków zawodników Górnika Zabrze na Luquinhasa, na które w - jego ocenie -przyzwolenie dawał sędzia główny tego meczu Bartosz Frankowski. Legia uważa, że brak reakcji sędziego może doprowadzić do wytworzenia przekonania, że takich zawodników można powstrzymywać notorycznymi i zagrażającymi zdrowiu piłkarza zachowaniami także w kolejnych meczach.



Co więcej, Legia twierdzi także, że Bartosz Frankowski popełniał błędy na jej niekorzyść i w innych meczach, gdy był asystentem sędziego głównego albo arbitrem VAR. Dlatego domaga się odsunięcia go od dalszego prowadzenia spotkań zespołu z Warszawy. Wniosek podpisał prezes Dariusz Mioduski.



