- Czy znajdziemy się w Champions League, będziemy mieli okazję dowiedzieć się w ciągu tygodnia, czy dwóch. Słowa które padły, to było trochę moje rozgoryczenie. Awansowaliśmy z Florą, ale zaangażowanie nie było na tym poziomie jakim powinno. W Zagrzebiu było zupełnie inaczej. Myśle że to był krok w stronę lepszej gry Legii - stwierdził Boruc.

Bramkarz Legii w fazie grupowej europejskich pucharów nie grał od sezonu 2009/10, kiedy to walczył z Celtikiem Glasgow w Lidze Mistrzów.

- Czy tamto doświadczenie pomoże? Zobaczymy jutro. Mam bardziej doświadczenie życiowe niż piłkarskie. Nie wiem, czy taki powrót do pucharów będzie się u mnie wiązał z większą tremą. Mam ją przed każdym spotkaniem, choć nie daje po sobie poznać. Myślę, że do kiedy mam tremę, to bycie czynnym piłkarzem ma jeszcze sens - zastanawiał się bramkarz Legii.

Boruc uważa, że on i jego koledzy z zespołu dobrze spędzili czas, który zyskali dzięki przełożeniu ligowego meczu z Zagłębiem Lubin.

- Nie mam pojęcia jak to na nas wpłynie. Myślę, ze odpoczynek przed rewanżem z Dinamo przydał się. Był czas dopracować taktykę, ruchy na boisku. Po meczu dowiemy się, czy brak gry był dobry, czy zły. Zagramy na lepszej murawie niż w Zagrzebiu, ale myślę, ze oba zespoły grają na tej samej trawie. Może wpływ to będzie miało na nasze głowy, ale nie na zagrania an boisku. Rzuty karne? Ja nigdy nie trenuję rzutów karnych. Nie wiem, zobaczymy czy sobie z nimi poradzimy. Nie będę gdybać. To jest ostateczność. Będziemy chcieli rozstrzygnąć losy spotkania w regulaminowym czasie gry zapewnił Boruc.

asz