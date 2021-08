Ihor Charatin dołączy do Legii Warszawa

Charatin to reprezentant Ukrainy. Występuje w Ferencvarosie Budapeszt. W obecnym sezonie zagrał dwa mecze w lidze węgierskiej i siedem w eliminacjach europejskich pucharów.



Teraz Ukrainiec ma wzmocnić Legię Warszawa. Przebywa na zgrupowaniu kadry, ale selekcjoner Ukrainy Ołeksandr Petrakow przyznał, że piłkarz opuścił zgrupowanie i wyjechał do Warszawy, na testy medyczne.



- Wczoraj Charatin przyszedł do mnie o 1 w nocy. Powiedział, że działacze Ferencvarosu sprzedali go do Legii. Sam był zszokowany. O 5 rano miał samolot, poleciał na testy medyczne. Nie miałem wyboru, musiałem go puścić. Charatin wróci do nas 2 września, już po meczu z Kazachstanem - stwierdził Pertakow cytowany przez oficjalną stronę ukraińskiej federacji piłkarskiej.



Charatin do tej pory zagrał cztery razy w ukraińskiej kadrze. W poprzednim sezonie, z Ferencvarosem, grał w Lidze Mistrzów.



MP

Reklama

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!