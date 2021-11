As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Hubert Hurkacz 57% Patryk Dobek 43%

Klubowa telewizja Lechii Gdańsk, zdając sobie sprawę z ważności spotkania z Pogonią Szczecin, wyemitowała wywiad z trenerem pierwszej drużyny, Tomaszem Kaczmarkiem. Dla szkoleniowca Biało-Zielonych mecz w Szczecinie będzie powrotem do poprzedniego miejsca w pracy. W Gdańsku Kaczmarek podjął zatrudnienie 1 września 2021 r., wcześniejsze 20 owocnych miesięcy spędził w Pogoni, jako asystent Kosty Runjaicia.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o przedmeczowych nerwach

Czuję zdenerwowanie, podobne uczucie towarzyszy mi przygotowaniom do każdego meczu. Czuję nerwy w ciągu tygodnia, ten okres to dla mnie ciężka praca, decyzje, dużo pracy ze sztabem. Myślimy o rozwiązaniach, jak najlepiej przygotować zespół do meczu, żeby wygrać. To są dla mnie najbardziej stresujące dni. Im bliżej meczu tym jestem spokojniejszy. Po ostatniej odprawie emocje ze mnie całkowicie opadają, wtedy wiem że zespół jest dobrze przygotowany. Dziś jesteśmy w połowie tygodnia, dlatego napięcie jest wysokie.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o wyjątkowości meczu z Pogonią Szczecin

Skłamałbym mówiąc, że to spotkanie nie będzie dla mnie wyjątkowe. Tak będzie z dwóch powodów. Po pierwsze - praca w Pogoni, gdzie byłem prawie dwa lata, była moją pierwszą w Polsce. To było 20 bardzo fajnych miesięcy, chętnie chodziłem do pracy, poznałem bardzo fajnych ludzi. Bardzo dobrze pracowało mi się z drużyną, ze sztabem, na czele którego stoi trener Kosta Runjaić. Razem wygraliśmy medal, to było coś niezwykłego, coś co się nie zdarza w Szczecinie co rok. Takie momenty łączą, to jest coś czego się nie zapomina. To będzie pierwsze spotkanie od kiedy odszedłem z Pogoni do Lechii, dla mnie to na pewno będzie specjalny dzień.

Po drugie - w sobotę zagramy z bardzo dobrym zespołem. Dla nas będzie olbrzymim wyzwaniem sportowym, by w Szczecinie odnieść sukces. Dla Lechii Gdańsk to będzie spory test. Nie mogę się doczekać tego meczu.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o celach na bieżący sezon

Uważam, że potrzebujemy jeszcze z dziesięciu kolejek, żebym był w stanie określić nasz cel na te rozgrywki. Dla mnie Pogoń Szczecin jest na bardzo wysokim, sportowym poziomie, na najwyższym od lat. Grają w ostatnich meczach bardzo dobrze. Wyglądają na boisku jak przyszły mistrz Polski. Pogoń jest na poziomie, na który my chcemy dopiero wejść. To, że my chwilowo jesteśmy wyżej od "Portowców" w tabeli, mamy dobry moment, dobre wyniki, nie zmienia faktu, że jesteśmy dopiero na początku drogi. Zdaję sobie sprawę, że nasza pozycja budzi u kibiców nadzieje i oczekiwania. Jednak uważam, że jeszcze nie jesteśmy w czołowej grupie w Ekstraklasie. Moim celem i moją ambicją jest, byśmy jako zespół mogli wejść na ten poziom, na którym dzisiaj jest Pogoń, na którym jest Lech Poznań. To wymaga dużo pracy. Uważam, że zaangażowanie, ambicja naszych zawodników jest fantastyczna, naprawdę niesamowita grupa ludzi zebrała się w szatni, ale wciąż jesteśmy na początku drogi.





Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o znajomości drużyny Pogoni Szczecin

Znam ten zespół bardzo dobrze, znam każdego zawodnika. Wiem, kto w czym jest mocny, kto słabszy. Jeżeli chodzi o przygotowanie naszego zespołu pod względem taktyki, pod względem detali właśnie, to wiadomo, że bardzo czuję przeciwnika. Co nie zmienia faktu, że oni są w bardzo dobrej formie, mają bardzo dobrych zawodników. Jedno, to jest znać przeciwnika, a drugie to jest na tyle dobrze zagrać, żeby odnieść sukces. Czeka na nas duże wyzwanie.

Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek o różnicach między Pogonią i Lechią

Uważam, że Pogoń i Lechia bardzo się różnią. Całkowicie inne kluby, prowadzone przez zupełnie innych ludzi. Jedna rzecz, która je łączy to fakt, że oba kluby nigdy nie były mistrzami Polski. W Szczecinie mają ten przywilej, że wybudowali fantastyczną bazę, gdzie pierwszy zespół i akademia mogą pracować razem. Wiem, że Lechia nad tym mocno pracuje. By być na najwyższym poziomie i się rozwijać, ten krok będzie dla nas bardzo ważny. W Pogoni byłem asystentem, w Lechii mam inną rolę. W Szczecinie zaczynałem pracę w Ekstraklasie i się jej uczyłem. W Gdańsku nie mogę tak dużo obserwować i się uczyć, tylko muszę podejmować decyzje. Jestem szczęśliwy, że jestem w Lechii Gdańsk i tu mogę budować silną drużynę.

Maciej Słomiński