Flavio Paixao będzie grał w Lechii Gdańsk także w kolejnym sezonie. Portugalczyk to najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii PKO Ekstraklasy. Obecne rozgrywki są dla niego już szóstymi z rzędu nad morzem.

Flavio Paixao trafił do Polski wiosną 2014 roku. Jego pierwszym klubem był Śląsk Wrocław, dla którego zagrał w 83 spotkaniach i strzelił 26 bramek (we wszystkich rozgrywkach). Po dwóch udanych sezonach przeniósł się do Lechii Gdańsk, gdzie stał się legendą. W koszulce zespołu znad morza wystąpił do tej pory w 191 meczach, do siatki rywali kierował piłkę 71 razy (we wszystkich rozgrywkach). Obecnie pełni rolę kapitana.

- Cieszę się, że zostaję w Lechii na dłużej. Czuję się tutaj jak w domu - prywatnie i sportowo. Już zdobyłem z Lechią Puchar Polski, ale wciąż mam ambicję zdobycia mistrzostwa Polski dla Biało-Zielonych. Chcę poprowadzić tę drużynę jak najwyżej i cieszę się, że będę to mógł robić przez kolejny rok - powiedział Portugalczyk, cytowany przez oficjalną stronę gdańszczan.

Paixao w PKO Ekstraklasie zdobył 83 bramki. Zapisał się na kartach historii naszej ligi, ponieważ jest najskuteczniejszym obcokrajowcem. Kto wie, czy w przyszłym sezonie nie dobije do bariery 100 trafień.

