Marek Szutowicz od lat 80. XX wieku trenował w Lechii Gdańsk, był m.in. w drużynie która w 1993 r. zdobyła dla Biało-Zielonych Mistrzostwo Polski juniorów młodszych. Popularny "Szuto" w 1996 r. zadebiutował na drugim poziomie ligowym. Z różnych powodów, głównie kontuzji, jego kariera nie potoczyła się zgodnie z planem. Sześć lat później Szutowicz wrócił do Lechii...V-ligowej, która była na początku drogi wychodzenia z piłkarskiego czyśćca. Wówczas "Szuto" grał w ataku i strzelał na zawołanie, co ciekawe debiutował w seniorach jako obrońca, a jako dziecko był skrzydłowym.

Zdrowie nie pozwoliło na kontynuację kariery, jeszcze przed trzydziestką Szutowicz zaczął pracę trenerską. Najpierw trenował dzieci w Lechii, w 2009 r. gdy trenerem został Tomasz Kafarski, Marek został trenerem przygotowania motorycznego. "Szuto" z powodzeniem pełnił tę funkcję do 2014 r., czyli tuż po przejęciu klubu przez obecnych właścicieli. Był m.in. częścią sztabu, która doprowadziła Lechię do czwartego miejsca. Po odejściu z macierzystego klubu pracował m.in. w Bytovii, by wylądować w Jaguarze, który stał się drugą piłkarską siłą w Gdańsku. W dzielnicy Kokoszki trenuje ponad 500 dzieci, a seniorzy na początku sezonu wystąpili po raz pierwszy w historii na centralnym szczeblu Pucharu Polski, gdzie przegrali 1-4 z Puszczą Niepołomice.

Jaguar jest projektem rosnącym, a Marek Szutowicz jego trenerem seniorów oraz koordynatorem szkolenia Akademii. Wówczas jak grom z jasnego nieba przyszła diagnoza, że 44-letni "Szuto" ma nowotwór. Środowisko skupione wokół Jaguara i szerzej cały gdański świat futbolowy nie czekał z założonymi rękami na rozwój sytuacji.

Akademia Piłkarska Jaguar Gdańsk od razu ruszała z akcją wsparcia dla Marka Szutowicza. Rozpoczęta akcję “Gramy dla Szuta!", która ma na celu wesprzeć trenera w bardzo trudnych zmaganiach z chorobą nowotworową. Obecnie trener jest pod opieką najlepszych onkologów w Polsce i rozpoczyna walkę z bardzo ciężkim rywalem. Głównym elementem akcji wsparcia dla Trenera będzie licytacja ponad 60 koszulek i gadżetów przekazanych przez środowisko piłkarskie nie tylko z Pomorza, ale i z całej Polski.

- W momencie, gdy rozeszła się informacja o chorobie naszego trenera otrzymaliśmy ogromny odzew ze wsparciem. Wielu piłkarzy klubów od Ekstraklasy po 3 ligę i tych występujących w klubach zagranicznych oraz reprezentantów Polski bez zastanowienia włączyło się do pomocy przekazując na cel akcji koszulki i gadżety z autografami. Pozytywny odzew środowiska piłkarka jest bardzo budujący i pokazuje na jak ogromne wsparcie może liczyć trener Szutowicz w tym najważniejszym dla siebie życiowym meczu. - powiedział Jacek Jadanowski Prezes Akademii Piłkarskiej Jaguar Gdańsk.

Licytacje wystawiane są na grupie stworzonej w celu promocji całej akcji: Gramy dla Szuta. Pierwszą licytacją jest koszulka Arkadiusza Milika z Olympique Marsylia z autografami drużyny.

- Od pierwszych dni, kiedy wróciłem do Gdańska i dołączyłem do zespołu Jaguara Gdańsk trener Marek Szutowicz jak to ma w zwyczaju dał mi dużo wsparcia, jego zaangażowanie nie tylko jako trenera, ale także koordynatora szkolenia Akademii jest ogromne i zawsze każdy z trenerów mógł liczyć na pomoc z jego strony. Teraz to Szuto potrzebuje naszego wsparcia i pomocy dlatego liczę, że akcja “Gramy dla Szuta!" prowadzona przez nasz Klub przyniesie pozytywny efekt i rozejdzie się szerokim echem nie tylko środowisku piłkarskim - powiedział Deleu piłkarz Jaguara Gdańsk.

