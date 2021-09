- To dla mnie to duży zaszczyt zostać pierwszym trenerem Lechii Gdańsk. Chciałem podziękować władzom klubu za zaufanie, cieszę się że tu jestem, cieszę się, że mogę zacząć pracę - rozpoczął swą pierwszą konferencję prasową, nowy trener Lechii Gdańsk, Tomasz Kaczmarek.

- Dziękuję ludziom w Pogoni Szczecin, z którymi miałem okazję spędzić fantastyczne 20 miesięcy. Prezes Jarosław Mroczek, dyrektor Dariusz Adamczuk i trener Kosta Runjaić - dziękuję im również za to, że pozwolili mi skorzystać z oferty, którą otrzymałem z Lechii Gdańsk.

To już nie pierwsze podejście Lechii Gdańsk do współpracy z Tomaszem Kaczmarkiem. Już w 2014 r., tuż po przejęciu gdańskiego klubu przez nowych właścicieli był temat, by trener podjął pracę w klubie.

- To prawda - rozmawialiśmy. Były propozycje, bym objął różne funkcje w Lechii, nie było tzw. "timingu". Teraz jestem tu, bardzo się cieszę. Widzę w Lechii dobre podstawy, fajnie zbudowaną kadrę. Czuję w Gdańsku pasję dla ludzi i klubu, chciałbym im coś dać, chciałbym żeby przychodzili na stadion i oglądali drużynę dynamiczną i odważną. By wychodząc ze stadionu nie mogli doczekać się kolejnego meczu - mówił na powitanie trener Tomasz Kaczmarek, a ostatnio podobne słowa w Gdańsku słyszeliśmy od Piotra Nowaka.

- Komunikacja jest kluczem każdego trenera, chcę dotrzeć do zawodników, to jest duże zadanie. Słyszałem dużo dobrych rzeczy o szatni Lechii, o profesjonalizmie zawodników. Przychodzę z dużym szacunkiem dla pracy trenera Piotra Stokowca. Zostawił dobry fundament, na którym ja mogę budować. Jeśli chodzi o sztab, zostali w nim ludzie, którzy są stąd - z Gdańska. Zależy mi by mieć ludzie którzy zrobią wszystko dla klubu. Szukamy jeszcze jednej bądź dwóch osób do sztabu, natomiast stawiamy jakość przed czasem - mówił Tomasz Kaczmarek o sztabie, w którym po odejściu Piotra Stokowca pozostali Jarosław Bieniuk, Tomasz Byszko, Damian Korba i Zbigniew Oszmana.

Tomasz Kaczmarek nowym trenerem Lechii Gdańsk

- Chcę styl Lechii dopasować do jakości i profilu swoich zawodników, tak byśmy mieli odwagę grać w piłkę. Widzę w ekstraklasie 8-9 drużyn na podobnym poziomie, każdy ma podobny cel wskoczyć w top4. Aby tam być musimy być jednością. Chcę, by kibice wychodząc ze stadionu nie mogli doczekać się następnego meczu.- podkreślił Tomasz Kaczmarek.

Lechia Gdańsk nie najgorzej weszła w sezon 2021/22 PKO BP Ekstraklasy. W sześciu meczach zebrała dziewięć punktów. Co jest zatem celem Biało-Zielonych w tych rozrywkach?

- Nie jest dziś czas, by o tym mówić. Nawet nie widziałem się jeszcze z drużyną, najpierw chcę z nimi porozmawiać o celach i oczekiwaniach. Ja od siebie oczekuję bardzo wiele. Pół żartem mogę powiedzieć, że będę zadowolony jeśli osiągnę taki wynik jak w poprzednim sezonie osiągnął Thomas Tuchel, który też przejął drużynę w trakcie sezonu - humorystycznie zakończył nowy trener Lechii Gdańsk, Tomasz Kaczmarek.

