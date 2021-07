Trochę to trwało, ale wreszcie udało sie temat sfinalizować. "To" - oznacza testy sportowe i medyczne. Te drugie trwały tak długo, ponieważ nowy zawodnik Lechii Gdańsk, Miłosz Szczepański ponad rok nie grał w piłkę z powodu rehabilitacji po ciężkiej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.



Miłosz Szczepański związał się z Lechią Gdańsk kontraktem na trzy najbliższe sezony. 23-latek przez ostatnich kilka sezonów grał dla Rakowa Częstochowa, którego barwy reprezentował do końca minionego sezonu. W klubie z Częstochowy pomocnik rozegrał 67 meczów, zanotował 9 bramek i 8 asyst. Szczepański ma na swoim koncie również występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

W Lechii Gdańsk Szczepański będzie występował z numerem 30 na koszulce.

Ostatnio trwa natężony ruch na linii Gdańsk - Częstochowa. Do Rakowa trafili w ostatnich miesiącach Serb Żarko Udoviczić i Jakub Arak. Ten ostatni tak mówił nam w wywiadzie o Miłoszu Szczepańskim, którego zna jeszcze z młodzieżowych drużyn Legii Warszawa.



- To świetny piłkarz, do tego o odpowiednich parametrach mentalnych. Głęboko wierzę, że odbuduje formę w Gdańsku i Lechia będzie miała z niego pociechę.



MS