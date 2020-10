Koronawirus dekompletuję drużynę Lechii i dezorganiuzuje rozgrywki Pucharu Polski. Mecz Olimpii z Lechią został przełożony na 18 listopada.

W czwartek piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego Lechii Gdańsk przeszli testy na obecność koronawiursa. Następnego dnia okazało się, że kilka z nich dało pozytywny wynik. W tej sytuacji raczej formalnością było odwołanie meczu 1/16 finału Pucharu Polski, w którym w sobotę 31 października o godz. 15.30 Lechia miała zagrać w Grudziądzu z tamtejszą Olimpią. I tak się stało, przed godziną 19, mecz został odwołany. Nowy termin spotkania tp 18 listopada.



To już kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Lechii - wcześniej pozytywne wyniki mieli Conrado (jeszcze przed startem sezonu) oraz Jaroslav Mihalik, który zaraził się na zgrupowaniu reprezentacji Słowacji i wciąż nie nie doszedł do pełni zdrowia. Póki co "Jaro" przebywa w ojczyźnie.



Klub informuje, że osoby z pozytywnym wynikiem natychmiast zostały odizolowane od reszty drużyny i przebywają na kwarantannie. Wszyscy czują się dobrze i w większości przypadków przechodzą chorobę bezobjawowo. Obecnie zawodnicy trenują indywidualnie we współpracy z trenerami przygotowania fizycznego.



MS