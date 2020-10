Maciej Kalkowski, długoletni zawodnik i członek sztabu szkoleniowego Lechii, padł ofiarą epidemicznych oszczędności.

Lechia Gdańsk w 2019 roku zdobyła Puchar Polski po 36 latach przerwy. Na rocznicę zdobycia trofeum, Interia zdecydowała się na przeprowadzenie wywiadu z asystentem trenera, Maciejem Kalkowskim, jako osoby stąd, która najlepiej rozumiała znaczenie tego triumfu dla Lechii i Gdańska. W wywiadzie popularny "Kalka" mówił, m.in., że "może być Lucjanem Brychczym Lechii", czyli wiecznym asystentem. Tak się nie stanie, dziś Lechia ogłosiła, że strony kończą współpracę. Klub tnie koszty na wielu frontach, oszczędności nie ominęły też pionu sportowego.

Lechia w oficjalnym komunikacie ogłosiła m.in. co następuje: "Finałowy mecz Pucharu Polski w Lublinie okazał się ostatnim na ławce trenerskiej Lechii dla Macieja Kalkowskiego. Klub nie zdecydował się na przedłużenie z nim umowy na kolejny sezon. Rozmowy z popularnym "Kalką" dotyczące jego przyszłości w klubie toczyły się od sierpnia. W klubie jego dotychczasowe doświadczenie miało zostać wykorzystane do przygotowania zawodników Akademii Lechii Gdańsk do wejścia do seniorskiej drużyny. Tak się jednak nie stanie. Maciej Kalkowski zdecydował się na realizację swoich planów trenerskich poza strukturami Lechii Gdańsk. Przy okazji najbliższego meczu domowego przeciwko Pogoni Szczecin (19.10) klub planuje oficjalne pożegnanie Macieja Kalkowskiego."

W tej sytuacji w sztabie szkoleniowym trenera Piotra Stokowca pozostają trenerzy Łukasz Smolarow, Jarosław Bieniuk (ma umowę jedynie do końca października) oraz opiekujący się bramkarzami Jarosław Bako.

Kalkowski jest urodzonym w Gdańsku, wychowankiem Lechii, z którą jako zawodnik zdobył m.in. wicemistrzostwo Polski juniorów w roku 1990. Ukoronowaniem bogatej kariery zawodniczej Kalkowskiego był awans do Ekstraklasy w 2008 roku. Zaraz potem zawodnik zakończył karierę i zaczął zdobywać szlify trenerskie. Na poziom Ekstraklasy trafił w 2012 roku, gdy do sztabu trenerskiego Lechii dokoptował go wynalazca wielu talentów, nie tylko piłkarskich, Bogusław Kaczmarek. Równocześnie w sztabie gdańskiego klubu zaczął pracować Krzysztof Brede , który wkrótce poszedł "na swoje" i dziś prowadzi ekstraklasowe Podbeskidzie Bielsko-Biała. Kalkowski zdecydował się pozostać nad morzem i być asystentem kolejnych szkoleniowców gdańskiego klubu. Kolejno byli to: Michał Probierz, Quim Machado, Jerzy Brzęczek, Piotr Nowak, Adam Owen i Piotr Stokowiec. W międzyczasie Kalkowski miał również samodzielny epizod, gdy przez moment prowadził Lechię na równych prawach z Tomaszem Untonem.



Maciej Słomiński