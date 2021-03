Grał dla Rakowa, Jagiellonii, Lecha, dziś dla Lechii. Maciej Gajos obchodzi 30. urodziny. Czas podsumować jego dotychczasową karierę.

Maciej Gajos urodził się 19 marca 1991 r. w Blachowni w powiecie częstochowskim. - Zaczął trenować w wieku 6-7 lat w Vivapolu Blachownia. Był najmniejszy w drużynie, ale od razu najlepszy. Maciek szybko przeszedł do Rakowa, na każdym szczeblu wiekowym był kapitanem, bardzo często królem strzelców - mówi nam Paweł Nocuń, który od małego grał z Maciejem Gajosem w Rakowie, a dziś pracuje w akademii klubu spod Jasnej Góry.

Maciej Gajos pochodzi ze sportowej rodziny. Jego siostra, Karolina, jest cenioną badmintonistką, reprezentuje barwy Spartakusa Niepołomice. To miasto akurat mało przyjemnie kojarzy się pomocnikowi Lechii, która na początku lutego sensacyjnie odpadła z rozgrywek Pucharu Polski w meczu z Puszczą Niepołomice.

Ale na razie jesteśmy w Częstochowie. Gajos do dziś mocno związany jest z Rakowem, klubem który go wychował. Gdy pod Jasną Górą organizowana jest "Piłkarska Gwiazdka" zawsze stawia się na zaproszenie organizatorów, zjeżdżają się też jego dawni koledzy. Wpada zawsze do rodziców, którzy dzięki pomocy syna wprowadzili się kilka lat temu do nowego mieszkania.

Po średnio udanym pobycie Maćka w Lechu Poznań, latem 2019 r. pojawił się pomysł, by zasilił ligowego beniaminka, którym był wtedy Raków Częstochowa. Mocniej jednak namawiała Lechia Gdańsk i dla niej dziś gra Gajos. - Z tego, co wiem, to Maciej znał trenera Stokowca jeszcze z czasów występów w Jagiellonii. I to on wyraził chęć ściągnięcia go do Lechii - tłumaczyła na łamach "Sportu" Karolina Gajos.

To właśnie w Jagiellonii Białystok Gajos wypłynął na szerokie wody, to tam w wieku 21 lat w 2012 r. zadebiutował w Ekstraklasie. Trzy lata wcześniej po raz pierwszy zagrał na szczeblu centralnym. Drugoligową drużynę z Częstochowy prowadził Leszek Ojrzyński, a Raków uległ 1-2 na wyjeździe Kotwicy Kołobrzeg.