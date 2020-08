Lechia Gdańsk. Klub obchodzi 75 rocznicę powstania

Lechia powstała w ruinach zniszczonego wojną Gdańska 7 sierpnia 1945 roku. Z okazji święta gdańskiego klubu, jego władze przygotowały dla kibiców wiele atrakcji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lechia. Trener Stokowiec: Płynność finansowa naszą bolączką. Nie jesteśmy gotowi na Europę. Wideo INTERIA.TV

Lechia powstała jako klub Biura Odbudowy Portów w 1945 roku, rok później zmieniła nazwę na dzisiejszą. Założycielami klubu byli trzej lwowiacy, a jednym z nich Aleksander Krasicki przed wojną bramkarz Lechii Lwów. To pozwala wywodzić piłkarskim historykom, że Lechia z Gdańska powstała jako hołd dla starszej siostry ze lwowskiego Łyczakowa.

Reklama

Lechia dość szybko doszlusowała do krajowej czołówki. Już w 1948 roku wywalczyła awans do Ekstraklasy, w 1955 roku grała w finale Pucharu Polski, rok później zakończyła rozgrywki ligowe na najniższym stopniu podium. W tym czasie gdańszczanie zgodnie ze swym budowlanym patronatem nosili pseudonim "Murarze", w ich meczach padało mało bramek, głównie dlatego, że żelazną defensywą dowodził legendarny stoper, Roman Korynt.

W latach 60. dla ulubieńców Gdańska przyszedł zły czas. Opuścili oni pierwszą, a potem drugą ligę. Przez kolejną dekadę bezskutecznie pukali do bram Ekstraklasy. Nie udało się mimo, że mieli w składzie Zdzisława Puszkarza, genialnego piłkarza, który mógł grać w każdym klubie, ale pozostał wierny biało-zielonym barwom.

I gdy wydawało się, że wszystko stracone, w 1982 roku nastąpił renesans zdegradowanej do III ligi drużyny trenera Jerzego Jastrzębowskiego. Młoda gdańska drużyna sensacyjnie zdobyła Puchar Polski, a w nagrodę zagrała z wielkim wtedy Juventusem Turyn. Mecz rewanżowy w Gdańsku przerodził się w wielką demonstrację nielegalnej wtedy "Solidarności", na czele z Lechem Wałęsą na trybunach. Ten właśnie mecz był symboliczny dla całej historii Lechii. Na boisku nie zawsze szło dobrze, ale biało-zieloni mieli wierną i liczną rzeszę fanów. W wolnej Polsce lechiści mogli liczyć, że kciuki za nich trzymają ważne osoby na szczytach władzy. Kibicami Lechii są byli premierzy Jan Krzysztof Bielecki i Donald Tusk oraz obecny prezes TVP, Jacek Kurski.

Lata 90. XX wieku przyniosły dwie niefortunne dla Lechii fuzje, najpierw z Olimpią Poznań, potem z Polonią Gdańsk. Zamieszanie skończyło się dla klubu w A klasie - na szóstym poziomie ligowym. Paradoksalnie start od piłkarskiego czyśćca w 2001 roku okazał się dla Lechii zbawienny. Po siedmiu latach od grania na łąkach i pastwiskach zameldowała się z powrotem w Ekstraklasie. Czysta i bez długów.

Dziś Lechia od 12 lat gra w Ekstraklasie. Sezon 2018/19 był najlepszym w jej historii, w czasie jego trwania zdobyła Puchar Polski i trzecie miejsce w Ekstraklasie. W kolejnych rozgrywkach była bliska powtórzenia tego osiągnięcia pomimo zawirowań kadrowych i finansowych. I tego chyba należy Lechii życzyć w dniu jej 75 urodzin - stabilizacji na wszystkich frontach, rozsądnego gospodarowania środkami i życia nie ponad stan. I może jeszcze tego, żeby jej piękny, bursztynowy stadion jak najczęściej się zapełniał i żeby jej losy znów były tematem rozmów w gdańskich barach, szkołach, tramwajach i autobusach.

A propos komunikacji publicznej w urodziny klubu dostępny będzie bezpłatny przejazd tramwajami Lechii Gdańsk na linii Strzyża PKM-Centrum. Lechia przygotowała również inne niespodzianki dla kibiców. Od początku sezonu 2020/21 w dzień bądź w weekend meczowy - w zależności od tego, na kiedy mecz będzie wyznaczony - każdy sympatyk Lechii okazując kartę kibica gdańskiego klubu otrzyma specjalny rabat 19,45 procent na cały asortyment w sklepie New Balance. Rabat tej wysokości nawiązuje do roku powstania Lechii, czyli 1945. Od dzisiaj w sklepie kibica będą też do nabycia jubileuszowe gadżety, takie jak: karty do gry, wpinki, proporczyki, naklejki, smycze, magnesy na lodówkę, koszulki, kubki i szaliki.

Lechia Gdańsk to oczywiście nie tylko piłkarze, choć ci oczywiście przez lata byli najpopularniejsi. W barwach Lechii olimpijskie srebro w podnoszeniu ciężarów w Barcelonie w 1992 roku zdobywał śp. Waldemar Malak. Henryk Kowalski z kolei w 1957 roku był najlepszy w kolarskim Wyścigu Pokoju. Lechia miała niegdyś silne sekcje lekkoatletyczną i tenisową. Do dziś w biało-zielonych strojach z sukcesami grają rugbiści, którzy aż 13 razy zdobyli krajowe mistrzostwo.

Maciej Słomiński