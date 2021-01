Jedynie testy medyczne dzielą 16-letniego Kacpra Urbańskiego od podpisania kontraktu z włoską Bolonią.

Przez pandemię koronawirusa trochę to trwało, ale wygląda na to, że saga z transferem Kacpra Urbańskiego z Lechii Gdańsk do Bolonii dobiega końca. Środa 20 stycznia będzie dniem, w którym piłkarz ma zaplanowane testy medyczne we Włoszech. Jeśli wypadną one pomyślnie zawodnik zwiąże się 3,5-letnim kontraktem z 13. aktualnie zespołem Serie A, Bolonią. W tej drużynie podstawowym bramkarzem jest Łukasz Skorupski i na pewno obejmie opieką młodego piłkarza. Poza towarzystwem rodaka Kacper nie będzie czuł się we Włoszech osamotniony gdyż przeniesie się tam z całą rodziną: mamą, ojcem Przemysławem (na początku wieku grał w Lechii, obecnie był trenerem w jej Akademii) i młodszym bratem Dominkiem, również utalentowanym piłkarzem.

Kacper Urbański zasłynął gdy pod koniec 2019 r. zagrał w meczu Lechii z Rakowem Częstochowa w wieku 15 lat 3 miesięcy i 14 dni, tym samym stając się najmłodszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w seniorach gdańskiego klubu oraz drugim najmłodszym w historii Ekstraklasy. Po błyskawicznym debiucie jego kariera nieco wyhamowała. W bieżącym sezonie w lidze zagrał 10 minut, a w Pucharze Polski niecały jeden mecz. Obostrzenia sanitarne ograniczyły możliwość gry piłkarzy pierwszego zespołu w rezerwach i drużynach juniorskich.

Rok temu będąc na obozie przygotowawczym w Turcji Kacper mówił, że najbardziej podoba mu się gra Belga Kevina De Bruyne. Trenerem Bolonii jest świetny przed laty serbski piłkarz, Sinisza Mihajlović, tak jak Urbański grający w środku pola. Zdobywca Pucharu Europy z Crveną zvezdą Belgrad oglądał kilka nagranych meczów polskiego zawodnika i wydał pozytywne rekomendacje.

Kwota transferu Urbańskiego jest owiana tajemnicą i zależy od wielu składowych, bonusów itd. Jest jednak niemal pewne, iż będzie wyższa od kwoty zapłaconej za innego nastoletniego piłkarza Lechii, który odchodził z Gdańska do Italii. Mowa o Wojciechu Pawłowskim, który za pół miliona euro przeszedł do Udinese w 2012 r. Kompletnie mu się tam nie powiodło, pozostaje mieć nadzieje, że z Kacprem będzie inaczej. Już dziś należy podkreślić, że 16-letni Urbański jest o wiele bardziej świadomy od 19-letniego Pawłowskiego w chwili wyjazdu. Kacper od jakiegoś czasu szlifował język włoski na kursie, podczas gdy wywiad Wojtka dla klubowej telewizji Udinese stał się hitem internetu i na wiele lat przypiął bramkarzowi łatkę niezbyt rozgarniętego.

Lechia oczywiście będzie starała się uzupełnić lukę po bliskim odejściu Urbańskiego. W Gdańsku mówi się o potencjalnych wzmocnieniach linii pomocy w osobach 22-letniego Atsushi Kurokawy z japońskiego Omiya Ardija oraz 25-letniego Chorwata Marko Pervana z bośniackiego Siroki Brijeg. Bliższy realizacji jest ponoć transfer pierwszego z tych piłkarzy.

