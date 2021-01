Szwedzki skrzydłowy, Joseph Ceesay związał się 2,5-letnim kontraktem z Lechią Gdańsk.

Szybko poszło. Ledwie rano informowaliśmy o testach medycznych Ceesaya, a już po południu Lechia Gdańsk ogłosiła podpisanie 2,5-letniego kontraktu z 23-letnim skrzydłowym.



Zawodnik był powoływany do młodzieżowych reprezentacji Szwecji, ale posiada również paszport Ghany. Swoją karierę rozpoczął w szwedzkim Hässelby SK, a następnie przeniósł się do akademii IF Brommapojkarna. Swoją pierwszą profesjonalną umowę Ceesay podpisał w 2016 roku z klubem Djurgardens IF, którego barwy reprezentował do listopada 2019. Jego następnym zespołem był Helsingborg, w którego barwach ostatni mecz rozegrał 12 grudnia ubiegłego roku.

Ceesay wzmocni rywalizację na skrzydłach w Lechii Gdańsk. Szwed o miejsce w składzie będzie konkurował z międzynarodowym towarztystwem w osobach: Afgańczyka Omrana Haydary’ego, Brazylijczyka Conrado, Amerykanina Kenny’ego Saiefa, Słowaka Jaroslava Mihalika i wracającego do zdrowia Serba Żarko Udoviczicia.





Ceesay to nazwisko dobrze kojarzące się w polskiej Ekstraklasie. W latach 2012-16 w Lechu Poznań z powodzeniem grał obrońca również z przeszłością w Djurgardens IF, Kebba Ceesay. Gambijski piłkarz zdobył z "Kolejorzem" tytuł mistrza Polski w 2015 r.



- Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z Lechią. Jestem pewny, że przenosiny do Gdańska to właściwy krok dla mnie i mojej kariery. Nie mogę się doczekać, aż dołączę do zespołu i będę mógł się przygotowywać do pierwszego meczu w barwach Lechii - powiedział na łamach oficjalnej strony klubowej po podpisaniu kontraktu nowy zawodnik Biało-Zielonych.

Joseph Ceesay w barwach Lechii będzie występować z numerem 22. Co ciekawe, w barwach Lechii w Ekstraklasie grali przedstawicieli ponad 25 narodów, ale Szweda jeszcze w Gdańsku nie było.

MS