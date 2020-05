Po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lechii pojawiła się nadzieja na poprawę finansowej sytuacji klubu, która szczególnie w dobie pandemii, do najlepszych nie należy.

Maciej Słomiński, Interia: Jak na tę chwilę przedstawia się struktura właścicielska Lechii? Ile procent ma właściciel czyli rodzina Wernze, ile mają lokalni "strażnicy pieczęci" czyli wy?

Dariusz Krawczyk, lider środowiska kibiców Lechii: - 73 procent akcji posiada akcjonariusz większościowy tj. firma Lechia Rights Management, pozostałą część lokalni udziałowcy mniejszościowi. Niemniej mniejszościowi, jako założyciele spółki, dysponują akcjami uprzywilejowanymi, których siła głosu jest liczona podwójnie. Dlatego realny podział wygląda tak: 57 procent akcjonariusz większościowy a reszta tj. 43 procent głosów przynależy do akcjonariatu mniejszościowego.

Co działo się podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia?

- Głównym punktem obrad była akceptacja sprawozdania finansowego za sezon 2018/19. Połączyliśmy się zdalnie z biegłymi, którzy wyjaśniali wszelkie kwestie dotyczące finansów klubu. Dodatkowo nastąpiła zmiana w Radzie Nadzorczej Lechii - Michał Hałaczkiewicz złożył rezygnację, aby objąć w klubie funkcję dyrektora generalnego.

UEFA w marcu wytknęła Lechii brak złożenia sprawozdania za sezon 2018/19. Lechia tłumaczyła, że wciąż bada je biegły. Czemu to tyle trwało?

- Obecny audytor badał finanse bardzo skrupulatnie dodatkowo sytuacja z wirusem i obostrzeniami w sposób wydatny opóźniła pracę biegłych.

W mediach pojawiła się informacja o stracie ponad 10 milionów złotych i zobowiązaniach w wysokości 27 milionów. Każdy kto śledzi losy Lechii wie, że w rzeczywistości zadłużenie może być wyższe.

- Nie chciałbym mówić o finansach, nie jestem do tego upoważniony. Obecny zarząd wraz z nowo powołanym dyrektorem mają plan działania, by wyjść z kryzysu, w którym spółka obecnie się znajduje. Pojawiła się idea, żeby dług właścicielski zamienić na kapitał, co w sposób wydatny poprawi finanse spółki.

Do tego potrzeba zmiany statutu. Bez zgody "strażników pieczęci" nie będzie to możliwe.

- Dotarliśmy do takiego momentu w, którym żeby spółka mogła dalej funkcjonować, musimy o tym rozmawiać i to rozważyć. Choćby po to, by uzyskać zgodę na grę w rozgrywkach europejskich. Mam nadzieję, że będzie nam to potrzebne.

Co teraz będzie się działo? Z tego co wiem licencję na rozgrywki UEFA należy uzyskać do końca czerwca.

- Po walnym w gronie akcjonariuszy mniejszościowych ustaliliśmy, że odbędą się konsultacje odnośnie podniesienia kapitału. Po uzyskaniu analizy prawnej na temat zmiany statutu w celu przeprowadzenia konwersji długu, zostanie podjęta wspólna decyzja.

Masz 15 procent akcji, w teorii wszystkie karty znajdują się w twoim ręku.

- Tak nie jest, z kilku względów. Po pierwsze moje 15 plus 57 procent większościowego daje 72 procent, a to o trzy za mało by zmienić statut i zamienić dług na nowe akcje. Po drugie, na pewno nie będę głosował niezgodnie ze stanowiskiem środowiska lokalnego. Postaramy się, aby po wypracowaniu odpowiedniej płaszczyzny prawnej, nasze stanowisko było jednolite. Jeśli nasze przywileje statutowe i wszelkie świętości świadczące o naszej tożsamości jak siedziba, nazwa i barwy zostaną zachowane, to z pewnością temat ten będzie brany pod uwagę.

Będziesz do konwersji przekonywał resztę akcjonariusz mniejszościowych?

- Odpowiem dyplomatycznie: dopóki nie mamy pełnej analizy prawnej i wspólnego stanowiska obu stron to mogę powiedzieć tylko, że będę głosował tak jak zdecyduje większość naszego środowiska.